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जोधपुर नगर निगम में निर्दलीय तय करेंगे महापौर, अपने वार्ड में 'हारे गहलोत एवं शेखावत', जैसलमेर में भाजपा को बहुमत

जोधपुर निगम में कांग्रेस एवं भाजपा को 44-44 सीटें. 10 पर जीते निर्दलीय. रालोपा ने खोला खाता. वहीं जैसलमेर परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत.

Winning candidate celebrating victory in Jodhpur.
जोधपुर में जीत का जश्न मनाते विजयी उम्मीदवार (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 3:54 PM IST

6 Min Read
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जोधपुर/ जैसलमेर: जोधपुर संभाग में सोमवार को निकाय चुनाव के परिणाम घोषित किए गए. जोधपुर नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखी. यहां 100 वार्डों में कांग्रेस और भाजपा को 44-44 वार्डों में सफलता मिली, जबकि 10 निर्दलीय जीते. वहीं, एक सीट रालोपा ने जीती. परिणाम आते ही दोनों दल निर्दलियों को साधने में जुट गए. 10 निर्दलीय में 5-5 भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं. वहीं, वार्ड 50 के एक मतदान केंद्र की ईवीएम नहीं खुलने से बूथ संख्या 338 पर दोबारा मतदान होगा. इसके चलते परिणाम रोक दिया गया. उधर, संभाग के जैसलमेर नगर परिषद में भाजपा ने 25 सीटें जीतकर अपना बोर्ड बनाना सुनिश्चित कर लिया.

जोधपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि वार्ड संख्या 50 के एक बूथ की मशीन को इंजीनियर ने सर्टिफाइड कर दिया है कि इसे अब नहीं खोला जा सकता. डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है. हमने प्रकरण राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा है. वहां से निर्देश पर अगली कार्रवाई होगी. इसके चलते वार्ड 50 का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाएगा.

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मंत्री शेखावत के वार्ड में कांग्रेस तो गहलोत के वार्ड में भाजपा जीती: जोधपुर नगर निगम चुनाव की खास बात रही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां वार्ड संख्या 88 में अपना मतदान किया, उस वार्ड से भाजपा के अशोक खींची चुनाव जीते. दूसरी ओर वार्ड संख्या 56 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने अपना मत दिया, वहां से कांग्रेस की पुष्पा देवी ने जीत दर्ज की.

Winning candidate in Jodhpur
जोधपुर में विजयी उम्मीदवार (ETV Bharat Jodhpur)

पालिकाओं में बराबरी की टक्कर: जोधपुर जिले की छह नगरपालिकाओं में भी भाजपा और कांग्रेस बराबर है. मथानिया में कांग्रेस ने 25 में से 16 सीटें जीती. भोपालगढ़ में 25 में से कांग्रेस ने 13 सीट जीती. बिलाड़ा में भाजपा 40 वार्ड में से 24 पर विजयी रही. भाजपा ने तिंवरी में 25 में से 13 सीटें जीती. पीपाड़ शहर में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला रहा. अभी वहां 14 भाजपा और 12 कांग्रेस जीत चुकी.

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आरएलपी ने खोला खाता: जोधपुर नगर निगम में इस बार हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने खाता खोल दिया. जोधपुर के वार्ड 66 से रालोपा उम्मीदवार मोहम्मद इरफान उर्फ राजू भाटी ने कांग्रेस के शेर मोहम्मद को 1672 मत से हराया.

जोधपुर में यहां जीते निर्दलीय: जोधपुर निगम के वार्ड से विशाल सांखला, वार्ड 19 से दिनेश शर्मा, वार्ड 20 से चेतन गहलोत, वार्ड 81 से स्वरूप सिंह, 29 से अफसाना बानो, 48 से दुर्गा मेवाड़ा, 47 से मोहन चौधरी, 27 से कासम खान, 76 से निर्मला नायक और वार्ड 69 से लियाकत अली रंगरेज चुनाव जीते.

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जैसलमेर में भाजपा को 25 सीटें: जैसलमेर के एसबीके राजकीय पीजी कॉलेज में सोमवार सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना के बाद नगर परिषद के सभी 45 वार्डों के परिणाम सामने आ गए. भाजपा ने 25 वार्डों में जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल किया. कांग्रेस को 16 और निर्दलीय को चार वार्ड में जीत मिली. भाजपा के बहुमत में आने के साथ ही नगर परिषद में पार्टी का बोर्ड बनना तय है.

भाजपा में बंटी मिठाइयां: मतगणना शुरू होने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्सुकता थी. वार्डवार परिणाम सामने आने के साथ ही दलों के समर्थकों में उत्साह और मायूसी दिखी. भाजपा को बहुमत मिलने की घोषणा के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई. हनुमान चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता एकत्र हुए और जीत का जश्न मनाया. एक-दूसरे को मिठाई खिला बधाई दी और पार्टी के समर्थन में नारे लगाए.

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जैसलमेर में भाजपा ने जीते ये वार्ड: नगर परिषद के वार्ड 4 से भाजपा अजय सिंह राड, वार्ड 5 से अरुण कुमार, वार्ड 6 से मधुबाला, वार्ड 7 से देरावर राम और वार्ड 8 से जितेंद्र कुमार विजयी रहे. वार्ड 9 से सुमन कुमारी, वार्ड 13 से प्रियंका, वार्ड 16 से सुमन, वार्ड 17 से शिव शंकर, वार्ड 18 से अशोक प्रजापत, वार्ड 19 से भूमिका और वार्ड 21 से सीता ने भाजपा के लिए जीत दर्ज की. वार्ड 24 से डूंगराराम, वार्ड 25 से मीरा देवी, वार्ड 26 से हनुमान सिंह, वार्ड 27 से नर सिंह, वार्ड 28 से कुमारपाल, वार्ड 31 से टीकमचंद, वार्ड 32 से विजय, वार्ड 33 से मुकेश नागोरी, वार्ड 35 से सुशीला, वार्ड 40 से दिव्या, वार्ड 41 से मगाराम सैन, वार्ड 42 से ललित कुमार और वार्ड 43 से करूणा विजयी रहे. वार्ड 23 में लखमो निर्विरोध विजयी रहीं.

कांग्रेस को 16 वार्डों में मिली विजय: कांग्रेस के वार्ड 1 से प्रदीप सिंह, वार्ड 2 से रिड़मल सिंह, वार्ड 10 से रजी, वार्ड 12 से मंजू, वार्ड 15 से साहिल महेचा, वार्ड 20 से अशोक सिंह, वार्ड 22 से प्रेमलता, वार्ड 29 से आनंद कुमार, वार्ड 30 से दुर्गेश, वार्ड 34 से शुभम, वार्ड 36 से साजिद खान, वार्ड 38 से हसनाराम, वार्ड 39 से सुनीता घारू, वार्ड 44 से प्रतीक्षा और वार्ड 45 से मेघराज सिंह विजयी रहे. वहीं, विजयी निर्दलीयों में वार्ड 3 से श्यामा, वार्ड 11 से चणनाराम, वार्ड 14 से अशोक कुमार और वार्ड 37 से ममता शामिल हैं.

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