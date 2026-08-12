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तीन दिन पहले खान में डूबे गोताखोर का रेस्क्यू, ट्रैक्टर ट्राली के पहिए के नीचे फंसा मिला शव

बोट की सहायता से रेस्क्यू के लिए मदद करते लोग. ( ETV Bharat kota )