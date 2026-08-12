तीन दिन पहले खान में डूबे गोताखोर का रेस्क्यू, ट्रैक्टर ट्राली के पहिए के नीचे फंसा मिला शव
प्रकाश ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए में फंस गया था. इसी के चलते बाहर नहीं निकल पाया था.
Published : August 12, 2026 at 6:24 PM IST
कोटाः जिले के रामगंज मंडी इलाके के कुंभकोट में तीन दिन पहले खदान में डूबे गोताखोर का शव बुधवार को मिल गया. कोटा नगर निगम की गोताखोर रेस्क्यू टीम कुंभकोट पहुंची. यहां खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और करीब 15 मिनट की स्कूबा ड्राइविंग के बाद गोताखोर गिरीश श्रृंगी व रॉकी डेनियल ने जान पर खेल कर डूबे हुए गोताखोर प्रकाश अहीर का शव बाहर निकाला है.
कोटा नगर निगम के सीनियर गोताखोर विष्णु श्रृंगी ने बताया कि नगर निगम की रेस्क्यू टीम को कुंभकोट जाने के निर्देश मिले थे. उसके बाद टीम ने दोपहर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था. इसमें 55 फीट नीचे स्कूबा डाइविंग के जरिए प्रकाश अहीर की बॉडी को रिकवर किया है. प्रकाश ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए में फंस गया था. इसी के चलते बाहर नहीं निकल पाया था. उसके डूबने के बाद सोमवार से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था.
पढ़ेंः गुजरात के उमई नदी में नहाने उतरे राजस्थान के 4 युवकों की डूबने से मौत, रात को वापसी की थी ट्रेन
जिस चालक की तलाश की, वह पहले ही आ गया था बाहरः गोताखोर प्रकाश अहीर रामगंज मंडी इलाके में तालाब या नदी में डूबने वाले लोगों को बाहर निकलने का काम करते थे. सोमवार को कुंभकोट की एक खदान में ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई. स्थानीय लोगों को अंदेशा हुआ कि चालक भी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ खान में गिर गया है. इस सूचना के बाद गोताखोर प्रकाश अहीर ने रेक्स्यू ऑपरेशन खान में चला दिया. काफी देर खदान में जाने के बाद भी गोताखोर प्रकाश अहीर बाहर नहीं आया. दूसरी तरफ खदान में गिरे ट्रैक्टर ट्रॉली को चला रहा चालक तैरते हुए पहले ही बाहर आ गया था.