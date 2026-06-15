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RCA में कई बार बदली एडहॉक कमेटी, लेकिन नहीं बना पाई चौंप क्रिकेट मैदान, अब उदयपुर में भी स्टेडियम बनाने की तैयारी

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने चौंप के विश्व स्तरीय स्टेडियम निर्माण को फिर गति देने का दावा किया है.

चौंप स्थित निर्माणाधीन नए क्रिकेट स्टेडियम का दौरा
चौंप स्थित निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 5:07 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में सियासी सत्ता परिवर्तन के बाद बीते ढाई साल से प्रदेश की क्रिकेट एडहॉक कमेटी काम कर रही है. एडहॉक कमेटियों में बार-बार बदलाव के बावजूद जयपुर के चौंप में प्रस्तावित विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण वर्षों से अधर में लटका पड़ा है, अब RCA की मौजूदा एडहॉक कमेटी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को नई गति देने का दावा किया है.

एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डॉ. मोहित यादव ने बताया कि चौंप क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए वेदांता समूह के साथ वार्ता चल रही है. जल्द ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू होगा. कमेटी का कहना है कि संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि लंबे समय से रुकी हुई परियोजना आगे बढ़ सके. हाल ही में RCA एडहॉक कमेटी संयोजक डॉ. मोहित यादव और सदस्य आशीष तिवाड़ी ने चौंप स्थित निर्माणाधीन नए क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेडियम की मौजूदा स्थिति, पहले हुए निर्माण कार्य और साइट प्लान व नक्शे की विस्तृत जानकारी ली.

एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डॉ. मोहित यादव (ETV Bharat Jaipur)

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2 साल में तैयार करने का दावा: चौंप में प्रस्तावित यह स्टेडियम क्षमता और आधुनिक सुविधाओं के मामले में देश-दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में शामिल हो सकता है, लेकिन RCA में विवाद, चुनावी प्रक्रिया में देरी और बार-बार बदलती व्यवस्थाओं के कारण यह सपना अभी तक पूरा नहीं हो सका. आरसीए एडहॉक कमेटी सदस्य आशीष तिवाड़ी ने कहा कि निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. स्टेडियम का निरीक्षण कर लिया गया है और आने वाले दो वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इसका उद्घाटन कर राज्य को ऐतिहासिक उपहार दिया जाएगा.

उदयपुर में भी जल्द निर्माण शुरू होगा: एडहॉक कमेटी ने संकेत दिए हैं कि राजस्थान में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए उदयपुर में भी विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम विकसित किया जाएगा. कन्वीनर डॉ. मोहित यादव ने बताया कि उदयपुर में RCA की जमीन उपलब्ध है और इसके लिए अडानी समूह के प्रतिनिधियों से जल्द चर्चा की जाएगी. कमेटी का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला यह स्टेडियम खिलाड़ियों को बड़ा मंच उपलब्ध कराएगा और क्रिकेट गतिविधियों को नई ऊर्जा देगा.

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