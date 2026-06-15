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RCA में कई बार बदली एडहॉक कमेटी, लेकिन नहीं बना पाई चौंप क्रिकेट मैदान, अब उदयपुर में भी स्टेडियम बनाने की तैयारी

चौंप स्थित निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण ( ETV Bharat Jaipur )