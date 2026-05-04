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RCA एडहॉक कमेटी 5 मई को जोधपुर में बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का दौरा करेगी,यह है वजह

स्टेडियम को बीसीसीआई व राज्य स्तरीय मैचों की मेजबानी पर भी चर्चा होगी.

AD HOC COMMITTEE VISIT JODHPUR, BARKATULLAH KHAN STADIUM JODHPUR
RCA एडहॉक कमेटी के सदस्य. (ETV Bharat jaipur file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 5:34 PM IST

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जयपुरः आरसीए एडहॉक कमेटी 5 मई को जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का दौरा करेगी. एडहॉक संयोजक मोहित यादव , सदस्य धनंजय सिंह खींवसर , आशीष तिवाड़ी , अर्जुन बेनीवाल , अरिष्ट सिंघवी की टीम आरसीए की आगामी क्रिकेट प्रतियोगिताओं व बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट सत्र 2026 - 27 की राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन व बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में मैचों की मेजबानी के लिए स्टेडियम का निरिक्षण करेगी.

एडहॉक संयोजक मोहित यादव ने बताया कि एडहॉक कमेटी बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के पवेलियन व अन्य ब्लॉक्स , क्रिकेट ग्राउंड, विकेट्स ,अकादमी की वर्तमान स्थिति का निरिक्षण करेगी. साथ ही स्टेडियम को बीसीसीआई व राज्य स्तरीय मैचों की मेजबानी ,आयोजन के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक मापदंडो पर विचार करेगी.

पढ़ेंः आरसीए एडहॉक कमेटी बोली, 'आईपीएल की तर्ज पर शुरू करेंगे आरपीएल, चुनाव की भी तैयारी'

कॉल्विन शील्ड मई 25 सेः वहीं, आरसीए एडहॉक कमेटी द्वारा राज्य में आईपीएल के आयोजन व विभिन्न जिला संघों के अनुरोध पर राजस्थान के आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र की सीनियर कॉल्विन शील्ड व अन्य गतिविधियां 25 मई से आयोजित की जाएगी.

साथ ही 2 जून से सीनियर महिला राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता , 5 जून से अंडर 19 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता , 20 जून से अंडर 16 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता व 1 जुलाई से अंडर 23 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करेगी. इससे राज्य के विभिन्न आयु वर्ग के युवा पुरुष- महिला खिलाड़ियों को आरसीए की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर बीसीसीआई के आगामी क्रिकेट सत्र 2026 - 27 से पूर्व तैयारियों के लिए आवश्यक समय व प्लेटफार्म मिलेगा.

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एडहॉक कमेटी का दौरा 5 मई को
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