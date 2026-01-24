ETV Bharat / state

बिजनौर में कबड्डी लीग का आगाज, इंटरनेशनल खिलाड़ी राहुल चौधरी ने बढ़ाया हौंसला

बिजनौर: यूपी के बिजनौर के वीकेआईटी काॅलेज में कबड्डी में खिलाड़ियों का हुनर निखारने के लिए शनिवार से आरसी विदुर कबड्डी लीग की शुरुआत हो गई है. डीएम बिजनौर जसजीत कौर ने कबड्डी लीग का भव्य उद्घाटन किया. बता दें कि इस लीग को कबड्डी इंटरनेशनल खिलाड़ी राहुल चौधरी द्वारा आयोजित किया गया है. इस तीन दिवसीय आयोजन में जिले भर से सैकड़ों खिलाड़ी ट्रायल के लिए बिजनौर वीकेआईटी काॅलेज पहुंचे है. इस प्रतियोगित में कुल 8 टीमों का चयन हुआ है.

लीग का पहला मैच धामपुर टाइटंस और नूरपुर योद्धा के बीच हुआ, जिसमें धामपुर टाइटंस ने नूरपुर योद्धा को हराया. बता दें कि इस लिग की जिलों में काफी दिनों से तैयारी चल रही थी. डीएम जसजीत कौर ने कहा कि कबड्डी खिलाड़ियों का बिजनौर जिला जल्द ही हब बन सकता है. बिजनौर के खिलाड़ियों में बहुत ही प्रतिभा है. उन्होंने राहुल चौधरी की इस पहल की भी सराहना की.