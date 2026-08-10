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RBSE : महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 27 नवंबर को तीन ग्रुप में होगी, आज से आवेदन शुरू

आवेदन 20 अगस्त तक लिए जाएंगे. परीक्षा के लिए ऑनलाइन के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है.

MAHATMA GANDHI SARVODAYA EXAM, SARVODAYA VICHAR EXAM NOVEMBER 27
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. (ETV Bharat ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 2:32 PM IST

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अजमेरः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2027 का आयोजन 27 सितंबर को सुबह 10 से 11 बजकर 30 मिनट तक होगा. परीक्षा का आयोजन सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा. परीक्षा के लिए बोर्ड ने सोमवार से ऑन लाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है. आवेदन 20 अगस्त तक लिए जाएंगे. परीक्षा के लिए ऑनलाइन के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है.

बोर्ड के सचिव का प्रभार देख रही नीतू यादव ने बताया कि परीक्षा तीन ग्रुप में होगी. इनमें पहले ग्रुप में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे. परीक्षा में 50 बहुवैकल्पिक प्रश्नों को 90 मिनट में हल करना होगा. दूसरे ग्रुप में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे. इन्हें परीक्षा में 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न 90 मिनट में हल करने होंगे. तीसरी ग्रुप में कॉलेज स्तर के विद्यार्थी शामिल होंगे, इन्हें भी 100 बहु वैकल्पिक प्रश्न 90 मिनट में हल करने होंगे.

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ऐसे करे आवेदनः उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए 10 से 20 अगस्त तक आवेदन दिए जा रहे हैं. परीक्षा के लिए आवेदन निःशुल्क है. आवेदन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट ( www.rajeduboard.rajasthan.gov.in ) पर स्कूल यूडीआईएसई ( UDISE) कोड और कॉलेज एआईएसएचई ( AISHE ) कोड में रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर भेजे गए पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं.

यह रहेगा परीक्षा का पाठ्यक्रमः परीक्षा में महात्मा गांधी की जीवनी, उनके विचार, आदर्श और देश के प्रति उनके समर्पण भाव से संबंधित पुस्तकों से प्रश्न पुछे जाएंगे. बोर्ड की वेबसाइट पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है. उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम में वरीयता लाने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर, जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा. कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को वरीयता प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा.

ऐसे शुरू हुई महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षाः महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 2021 से करता आ रहा है. इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में महात्मा गांधी के जीवन आदर्श, मूल्यों, सिद्धांतों के बारे में विचारों का प्रसार करना है. साथ ही महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश से जोड़ना भी है.

विद्यार्थी जानकारी के यहां करे संपर्क : विद्यार्थी आवेदन के लिए जरूरी आईडी और पासवर्ड को लेकर बोर्ड की आई टी एंड सी सेक्शन से दूरभाष नंबर 01452632865 पर जानकारी ले सकते है. साथ ही bser.pwd.@gmail.com पर विद्यालय का यूडीआईएसई कोड या कालेज का एआईएसएचई कोड के साथ ईमेल करें. परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए बोर्ड के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0145 2632866, 2632867 और 2632868 पर संपर्क करें.

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