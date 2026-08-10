ETV Bharat / state

RBSE : महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 27 नवंबर को तीन ग्रुप में होगी, आज से आवेदन शुरू

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. ( ETV Bharat ajmer )

अजमेरः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2027 का आयोजन 27 सितंबर को सुबह 10 से 11 बजकर 30 मिनट तक होगा. परीक्षा का आयोजन सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा. परीक्षा के लिए बोर्ड ने सोमवार से ऑन लाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है. आवेदन 20 अगस्त तक लिए जाएंगे. परीक्षा के लिए ऑनलाइन के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है. बोर्ड के सचिव का प्रभार देख रही नीतू यादव ने बताया कि परीक्षा तीन ग्रुप में होगी. इनमें पहले ग्रुप में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे. परीक्षा में 50 बहुवैकल्पिक प्रश्नों को 90 मिनट में हल करना होगा. दूसरे ग्रुप में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे. इन्हें परीक्षा में 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न 90 मिनट में हल करने होंगे. तीसरी ग्रुप में कॉलेज स्तर के विद्यार्थी शामिल होंगे, इन्हें भी 100 बहु वैकल्पिक प्रश्न 90 मिनट में हल करने होंगे. पढ़ेंः प्रहरी भर्ती परीक्षा-2024 के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी, राजस्थान पुलिस में यंग प्रोफेशनल्स भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी ऐसे करे आवेदनः उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए 10 से 20 अगस्त तक आवेदन दिए जा रहे हैं. परीक्षा के लिए आवेदन निःशुल्क है. आवेदन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट ( www.rajeduboard.rajasthan.gov.in ) पर स्कूल यूडीआईएसई ( UDISE) कोड और कॉलेज एआईएसएचई ( AISHE ) कोड में रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल पर भेजे गए पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं.