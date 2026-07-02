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RAS प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर को, मुख्य परीक्षा अगले साल

अजमेरः राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रशासनिक कारणों से दो भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 पूर्व निर्धारित तिथि 29 नवंबर 2026 के स्थान पर 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. इस भर्ती परीक्षा के तहत मुख्य परीक्षा का आयोजन 1 से 2 मई 2027 तक किया जाना भी प्रस्तावित है.

आरपीएससी के मुख्य सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस भर्ती 2026 की तरह प्राध्यापक-विशेष शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2026 का आयोजन 8 दिसंबर को किया जाना प्रस्तावित है. मेहता ने बताया कि पूर्व में इस परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर को प्रस्तावित था. इनके अतिरिक्त आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (मुख्य) परीक्षा 2026 का आयोजन 27 दिसंबर को प्रस्तावित किया गया है. इन सभी परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जाएगा.

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विभिन्न पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम जारीः आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि गुरुवार को आयोग की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. इसके तहत सहायक आचार्य (संस्कृत शिक्षा विभाग) सहित अन्य भर्तियों के साक्षात्कार 17 से 30 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित किए जाएंगे.