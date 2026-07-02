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RAS प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर को, मुख्य परीक्षा अगले साल

इन सभी परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा.

RAS PRELIMINARY EXAM DECEMBER 6, AMENDMENTS RAS EXAMINATION
राजस्थान लोक सेवा आयोग. (ETV Bharat ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 2, 2026 at 8:50 PM IST

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अजमेरः राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रशासनिक कारणों से दो भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 पूर्व निर्धारित तिथि 29 नवंबर 2026 के स्थान पर 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. इस भर्ती परीक्षा के तहत मुख्य परीक्षा का आयोजन 1 से 2 मई 2027 तक किया जाना भी प्रस्तावित है.

आरपीएससी के मुख्य सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस भर्ती 2026 की तरह प्राध्यापक-विशेष शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2026 का आयोजन 8 दिसंबर को किया जाना प्रस्तावित है. मेहता ने बताया कि पूर्व में इस परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर को प्रस्तावित था. इनके अतिरिक्त आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (मुख्य) परीक्षा 2026 का आयोजन 27 दिसंबर को प्रस्तावित किया गया है. इन सभी परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जाएगा.

पढ़ेंः जुलाई में दो बड़ी भर्ती परीक्षाएं: 6.80 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, 5 को LDC परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम

विभिन्न पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम जारीः आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि गुरुवार को आयोग की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. इसके तहत सहायक आचार्य (संस्कृत शिक्षा विभाग) सहित अन्य भर्तियों के साक्षात्कार 17 से 30 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित किए जाएंगे.

यह रहेगा साक्षात्कार कार्यक्रम

​संस्कृत शिक्षा विभाग (सहायक आचार्य भर्ती - 2024) के इन विषयों का साक्षात्कार कार्यक्रम

  • योग विज्ञान: 17 जुलाई 2026
  • भाषा विज्ञान: 17 जुलाई 2026
  • राजनीति विज्ञान: 20 जुलाई 2026
  • ​सामान्य संस्कृत: 21 से 23 जुलाई 2026 तक
  • व्याकरण: 24 जुलाई 2026
  • साहित्य: 27 व 28 जुलाई 2026
  • इतिहास: 29 व 30 जुलाई 2026

अन्य भर्तियों का साक्षात्कार कार्यक्रम:

  • ​सहायक आचार्य - साइकेट्री (चिकित्सा शिक्षा विभाग, 2024): 20 जुलाई 2026
  • लाइब्रेरियन (कॉलेज शिक्षा विभाग, 2023 - चतुर्थ चरण): 21 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक
  • सहायक आचार्य - हिस्ट्री (कॉलेज शिक्षा विभाग, 2023 - ग्यारहवां चरण): 21 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक

साथ लाने होंगे यह दस्तावेजः ​ मेहता ने बताया कि साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थी नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र और सभी मूल प्रमाण-पत्र मय फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें. इसके बिना साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे.

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