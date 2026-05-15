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NEET UG री-एग्जाम 21 जून को, योग दिवस से टकराव पर राजस्थान शिक्षक संघ ने उठाई आपत्ति

राजस्थान शिक्षक संघ ने नीट री-एग्जाम और योग दिवस एक ही दिन होने का हवाला देते हुए तिथि पर पुनर्विचार की मांग की है.

NEET UG Re Exam
नीट परीक्षा देने पहुंचे छात्र (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 3:50 PM IST

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जयपुर: नीट यूजी पेपर लीक मामले के चलते रद्द की गई परीक्षा को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नई तिथि घोषित कर दी है. करीब 23 लाख से अधिक छात्रों द्वारा दी गई इस परीक्षा के दोबारा आयोजन को लेकर लंबे समय से असमंजस बना हुआ था, लेकिन अब एनटीए ने स्पष्ट किया है कि NEET UG री-एग्जाम 21 जून को देशभर में आयोजित कराया जाएगा.

हालांकि, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ (एकीकृत) ने 21 जून 2026 को प्रस्तावित NEET री-एग्जाम की तिथि पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई है. संघ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा है कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होने के कारण स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ऐसे में उसी दिन NEET परीक्षा आयोजित करना व्यावहारिक रूप से कठिन होगा. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नीट री-एग्जाम की तिथि घोषित करते हुए एग्जाम की तैयारी तेज कर दी है. साथ ही परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जल्द जारी किए जाएंगे, जिन्हें छात्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया ज्ञापन
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया ज्ञापन (ETV Bharat File Photo)

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21 जून को योग दिवस भी: राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ (एकीकृत) के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा निरस्त होने के बाद अब री-एग्जाम 21 जून को कराए जाने पर आपत्ति जताई है. दरअसल, ये तिथि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से टकरा रही है. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को दिए ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि योग दिवस पर राज्यभर के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहभागिता अनिवार्य रहती है. जिला स्तर पर प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें शिक्षकों की भूमिका रहती है. वहीं, NEET परीक्षा के लिए इन्हीं स्कूलों और कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाता है और बड़ी संख्या में शिक्षकों को इनविजिलेटर और अन्य व्यवस्थाओं में लगाया जाता है.

तिथि बदलने की मांग: शर्मा ने कहा कि यदि 21 जून को NEET री-एग्जाम आयोजित होती है तो शिक्षण संस्थानों में योग दिवस के कार्यक्रम प्रभावित होंगे और शिक्षक दोनों जिम्मेदारियां एक साथ नहीं निभा पाएंगे. जिला प्रशासन के अधिकारी भी परीक्षा व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण योग दिवस कार्यक्रमों में अपेक्षित भागीदारी नहीं कर सकेंगे. ऐसे में शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार से मांग की है कि NEET री-एग्जाम की निर्धारित तिथि 21 जून 2026 पर पुनर्विचार करते हुए नई तिथि घोषित की जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन और परीक्षा व्यवस्था दोनों सुचारु रूप से संचालित हो सकें.

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