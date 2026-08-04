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सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका, स्किल ट्रेनिंग पर होगा जोर

पाली के स्कूलों से होगी रीडिंग कल्चर की शुरुआत: शिक्षा विभाग अब सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी के बेहतर उपयोग, रेगुलर रीडिंग एक्टिविटी और स्कूल बेस एजुकेशन पर विशेष जोर दे रहा है. स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि रीडिंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग और प्रथम बुक्स के बीच तीन साल का नॉन फाइनेंशियल एमओयू किया गया है. इसकी शुरुआत पाली जिले से होगी. इस पहल के तहत सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी को ज्यादा एक्टिव बनाया जाएगा. शिक्षकों और लाइब्रेरी इंचार्ज को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और जिला स्तर पर दक्ष प्रशिक्षकों की टीम तैयार की जाएगी. संस्था स्कूलों तक बाल साहित्य पहुंचाने में भी सहयोग करेगी.

इसी उद्देश्य से मंगलवार को राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा की मौजूदगी में दो महत्वपूर्ण नॉन फाइनेंशियल एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें एक एमओयू रीडिंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए और दूसरा व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए किया गया.

जयपुरः राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई का तरीका और ज्यादा व्यावहारिक बनाने की तैयारी है. शिक्षा विभाग छात्रों में किताबें पढ़ने की आदत डेवलप करने के साथ-साथ उन्हें भविष्य के रोजगार के लिए जरूरी स्किल भी सिखाएगा.

योजना के तहत पहले वर्ष चयनित स्कूलों को 100 बाल पुस्तिकाओं का सेट उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष 50-50 पुस्तिकाओं के सेट दिए जाएंगे. इसके अलावा बच्चों को नियमित रूप से कहानी पढ़ने, पुस्तक चर्चा और अन्य रीडिंग एक्टिविटीज से जोड़ा जाएगा, ताकि उनमें पढ़ने की रुचि बढ़े और लैंग्वेज एक्सप्रेशन स्किल बेहतर हो सके.

41 जिलों में मजबूत होगी व्यावसायिक शिक्षा : दूसरा एमओयू शिक्षा विभाग और आईपीई ग्लोबल के बीच हुआ है. 'शी लर्नर्स' प्रोजेक्ट के तहत 31 मार्च 2031 तक प्रदेश के सभी 41 जिलों में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया जाएगा. परियोजना का उद्देश्य छात्रों, विशेष रूप से बालिकाओं को रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ना और उनके लिए भविष्य के बेहतर अवसर तैयार करना है. इस पहल के तहत राज्य स्तरीय कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी, करियर काउंसलिंग की व्यवस्था होगी और डिजिटल शिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे. साथ ही ट्रेड आधारित प्रयोगशालाएं स्थापित करने, रोजगार एवं करियर मेलों का आयोजन करने, उद्योगों के भ्रमण (एक्सपोजर विजिट), विद्यालय-उद्योग साझेदारी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एवं अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी काम किया जाएगा.

इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े डाटा को विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा, ताकि स्कीम्स की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके. नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि कार्यक्रम का चरणबद्ध विस्तार पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से हो सके. स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा कि इन दोनों पहलों के जरिए सरकारी स्कूलों के छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान और रोजगार से जुड़े स्किल भी मिलेंगे.