250 करोड़ की लागत से होगी 'क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना

सेंटर्स के लिए प्रदूषण मंडल की ओर से जगतपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है.

POLLUTION CONTROL BOARD, CLEAN AND GREEN TECHNOLOGY
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
जयपुरः पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने के लिए जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) ने बड़ी पहल की है. करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज' एवं 'क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर' की स्थापना होगी. इस संबंध में आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने महत्वपूर्ण एमओयू किए हैं.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि राज्य बजट की घोषणा के अनुपालन में सेंटर ऑफ एक्सीलेस फॉर क्लाइमेट चेंज और क्लीन एड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर' की स्थापना की जा रही है. सेंटर्स के लिए प्रदूषण मंडल की ओर से जगतपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसलिए तब तक यह सेंटर्स एमओयू किए जा रहे संस्थानों के परिसर में संचालित होंगें.

क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापनाः कपिल चंद्रवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत आर्थिक विकास को एक साथ सशक्त करने की दिशा में 'क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर' की स्थापना का प्रस्ताव किया है. यह सेंटर 250 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा. इन सेंटर्स के माध्यम से ग्रीन स्किलिंग (हरित कौशल विकास) को प्राथमिकता, अपशिष्ट को संसाधन के रूप में विकसित करना, सर्कुलर इकॉनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा. समुचित वर्गीकरण, मूल्यांकन और उपयोग के लिए अत्याधुनिक स्वच्छ और हरित तकनीकों के विकास से राज्य में निवेश, आजीविका और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापनाः कपिल चंद्रवाल ने बताया कि प्रदूषण मंडल की ओर से 150 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज' की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है. इसका उद्देश्य राज्य को जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान, नीति सलाह, नवाचार और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है. यह केंद्र नीति और तकनीकी परामर्श प्रदान करने, राजस्थान का विस्तृत जलवायु मानचित्रण तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करेगा. यह केंद्र राजस्थान सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा होगा, जो सतत अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आजीविकाओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है.

आईआईटी जोधपुर व एमएनआईटी से एमओयूः राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और सतत विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं. एमओयू के तहत प्रदूषण मंडल की ओर से आईआईटी जोधपुर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज और एमएनआईटी जयपुर के साथ मिलकर क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी. एमओयू आरएसपीसीबी अध्यक्ष आलोक गुप्ता की उपस्थिति में आरएसपीसीबी सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल, एमएनआईटी जयपुर के निदेशक प्रो. नारायणा प्रसाद और आईआईटी जोधपुर के डॉ. दीपक स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित हुआ.

