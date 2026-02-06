ETV Bharat / state

सलमान खान को उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत, गिरफ्तारी वारंट पर रोक

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने जमानती वारंट तामील न होने पर गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई, जिला आयोग को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए.

जिला न्यायालय, जयपुर
जिला न्यायालय, जयपुर
Published : February 6, 2026 at 9:20 PM IST

जयपुर: राजस्थान के राज्य उपभोक्ता आयोग ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को राहत दी है. आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग (द्वितीय) को निर्देश दिया है कि यदि अवमानना करने वाले व्यक्ति पर जमानती वारंट की तामील नहीं हो पाती है, तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाए. आयोग पुनः जमानती वारंट जारी कर सकता है, लेकिन गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाए. यह आदेश आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छावा तथा सदस्य सुरेंद्र सिंह और करुणा जैन ने राजश्री पान मसाला की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. साथ ही, राज्य आयोग ने जिला आयोग को निर्देश दिया है कि कंपनी की ओर से लंबित प्रार्थना-पत्र का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए.

अपील में कहा गया कि जिला आयोग ने आदेश जारी कर जवाब पेश होने तक विज्ञापन पर रोक लगाई थी, लेकिन 15 जनवरी को आदेश जारी कर सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए. अब जिला आयोग मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर आमादा है. जिला आयोग में जवाब पेश किया जा चुका है. इसके अलावा, पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाई गई थी, जबकि विज्ञापन सिल्वर कोटेड इलायची का है.

इसे भी पढ़ें- जयपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, सलमान खान के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

अपीलकर्ता की ओर से जिला आयोग में लंबित परिवाद की वैधता को चुनौती देते हुए प्रार्थना-पत्र दायर किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है. सुनवाई के दौरान आयोग ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर रोक लगा दी है. योगेंद्र सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग (क्रमांक 2) में परिवाद दायर कर राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन का आरोप लगाया है. परिवाद में पान मसाला निर्माता के साथ उसके प्रचार करने वाले सलमान खान को भी पक्षकार बनाया गया है.

