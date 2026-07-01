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जुलाई में दो बड़ी भर्ती परीक्षाएं: 6.80 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, 5 को LDC परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( ETV Bharat Jaipur )