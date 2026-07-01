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जुलाई में दो बड़ी भर्ती परीक्षाएं: 6.80 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, 5 को LDC परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम

बोर्ड ने नकलमुक्त और पारदर्शी परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 6:30 PM IST

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जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस महीने दो महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है. इन परीक्षाओं में कुल लगभग 6.80 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं. बोर्ड ने दोनों परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकलमुक्त बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है.

5 जुलाई को जूनियर असिस्टेंट परीक्षा: सबसे बड़ी परीक्षा 5 जुलाई को एलडीसी ग्रेड-2/जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा होगी. इसमें करीब 5.80 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. यह परीक्षा प्रदेश के 38 जिलों में दो पारियों में आयोजित की जाएगी. पहली पारी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी. इस भर्ती के माध्यम से कुल 10,664 पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिनमें नॉन-टीएसपी क्षेत्र के 9,642 और टीएसपी क्षेत्र के 1,002 पद शामिल हैं. इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कारण बोर्ड को परीक्षा केंद्रों के चयन और व्यवस्थाओं में विशेष सावधानी बरतनी पड़ी है.

बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज (ETV Bharat Jaipur)

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लाइव मॉनिटरिंग और सुरक्षा इंतजाम: बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि बड़ी संख्या के अभ्यर्थियों को देखते हुए केंद्रों का चयन चुनौतीपूर्ण रहा. सभी केंद्रों को ऐसे संस्थानों में चुना गया है, जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों. बोर्ड ने जयपुर मुख्यालय में विशेष कमांड सेंटर स्थापित किया है, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की लगातार लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. साथ ही हर जिले में अलग-अलग कमांड सेंटर बनाए गए हैं.

परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वारों और हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि कोई अनियमितता होने पर रिकॉर्ड उपलब्ध रहे. अभ्यर्थियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस स्कैनिंग की व्यवस्था रहेगी. मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लासेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर सख्ती बरती जाएगी. सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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24 जुलाई को महिला सुपरवाइजर परीक्षा: दूसरी परीक्षा 24 जुलाई को महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा होगी. इसमें करीब एक लाख महिला अभ्यर्थी भाग लेंगी. यह परीक्षा केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है. ग्रेजुएशन लेवल की समान पात्रता परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही इसमें शामिल हो सकेंगे. इस भर्ती के तहत कुल 72 पद भरे जाएंगे, जिनमें नॉन-टीएसपी क्षेत्र के 57 और टीएसपी क्षेत्र के 15 पद शामिल हैं.

पारदर्शी परीक्षा पर बोर्ड का फोकस: कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि जुलाई की दोनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उद्देश्य यही है कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलमुक्त वातावरण में संपन्न हो, ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके.

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