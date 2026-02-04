ETV Bharat / state

RPSC: मार्च से मई 2026 तक 5 बड़ी परीक्षाएं, AE मुख्य परीक्षा 15-18 मार्च से शुरू

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की आगामी मई तक 5 परीक्षाओं का आयोजन होगा. इसी तरह दो भर्ती परीक्षाओं के लिए 13 फरवरी तक साक्षात्कार के अलग-अलग होंगे. फरवरी माह के पहले दिन ही सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) परीक्षा 2025 और जूनियर केमिस्ट (जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग) परीक्षा 2025 का आयोजन 1 फरवरी 2026 को हो चुका है. इस माह सीबीएससी और आरबीएससी की परीक्षाएं भी होने जा रही है. ऐसे में आयोग की आगामी परीक्षा 15 मार्च से शुरू होंगी. कैलेंडर के अनुसार अब इस माह और कोई आगामी परीक्षा नहीं है.

मार्च से मई तक होंगी यह परीक्षाएं: