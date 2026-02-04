ETV Bharat / state

RPSC: मार्च से मई 2026 तक 5 बड़ी परीक्षाएं, AE मुख्य परीक्षा 15-18 मार्च से शुरू

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मई 2026 तक 5 प्रमुख परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया. मार्च से शुरू होकर अप्रैल-मई में विभिन्न भर्ती परीक्षाएं होंगी.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की आगामी मई तक 5 परीक्षाओं का आयोजन होगा. इसी तरह दो भर्ती परीक्षाओं के लिए 13 फरवरी तक साक्षात्कार के अलग-अलग होंगे. फरवरी माह के पहले दिन ही सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) परीक्षा 2025 और जूनियर केमिस्ट (जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग) परीक्षा 2025 का आयोजन 1 फरवरी 2026 को हो चुका है. इस माह सीबीएससी और आरबीएससी की परीक्षाएं भी होने जा रही है. ऐसे में आयोग की आगामी परीक्षा 15 मार्च से शुरू होंगी. कैलेंडर के अनुसार अब इस माह और कोई आगामी परीक्षा नहीं है.

मार्च से मई तक होंगी यह परीक्षाएं:

  • सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती ( कार्मिक विभाग ) मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 15 से 18 मार्च 2026 तक होगा.
  • सब इंस्पेक्टर / प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 5 अप्रैल 2026 को होगा.
  • वेटरिनरी ऑफीसर भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को होगा.
  • असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर ( कृषि विभाग ) का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को होगा.
  • 26 अप्रैल 2026 और 3 मई 2026 की तिथियां आरक्षित रखी गई है.
  • प्राध्यापक (कृषि एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 31 मई से 16 जून 2026 को होगा.

यह होंगे इस माह साक्षात्कार: आरएएस भर्ती 2024 के साक्षात्कार का पांचवां चरण 13 फरवरी तक जारी रहेगा. इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई (कॉलेज शिक्षा) परीक्षा 2023 के तीसरे चरण के साक्षात्कार 5 से 13 फरवरी तक होंगे.

