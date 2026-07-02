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बिना हेलमेट नहीं सफर: राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान शुरू, सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी का लक्ष्य

राजस्थान पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 2 से 16 जुलाई तक विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान शुरू किया है.

राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान
राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 2, 2026 at 5:55 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए राजस्थान पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में 2 जुलाई से 16 जुलाई तक 15 दिवसीय विशेष हेलमेट जागरूकता और परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है. अभियान का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्युदर को 50% तक कम करना है.

एडीजी ट्रैफिक बीएल मीणा ने बताया कि डिजिटल ट्रैफिक अनिल पालीवाल के पर्यवेक्षण में पूरे प्रदेश के पुलिस कमिश्नरों और जिला पुलिस अधीक्षकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में दुपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले सहयात्रियों द्वारा हेलमेट न पहनने के कारण सिर की गंभीर चोटों से होने वाली मौतों और विकलांगता के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. अभियान के तहत लोगों को हेलमेट के फायदे और न पहनने के नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है.

सुनिए क्या बोले पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jaipur)

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पुलिस के साथ अन्य विभागों का सहयोग: एडीजी ट्रैफिक ने बताया कि 15 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान पुलिस अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है. ग्राम पंचायत, विद्यालय, कॉलेज, प्रमुख बाजार, चौराहे, ग्रामीण हाटों और सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, सड़क सुरक्षा शपथ रैली, प्रचार वाहन और ग्राम सभाओं के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान शुरू
दुपहिया वाहनों की हो रही है चेकिंग (ETV Bharat Jaipur)

सोशल मीडिया पर प्रचार: सोशल मीडिया और धरातल पर "बिना हेलमेट नहीं, सफर चालक और सहयात्री दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य" और "आईएसआई मार्क हेलमेट ही जीवन रक्षा का साधन" जैसे संदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. ओवर स्पीड, रॉन्ग पार्किंग और लेन सिस्टम तोड़ने वालों पर भी गाज गिरेगी. राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि स्वयं भी हेलमेट पहनें, अपने परिवार और सहयात्रियों को भी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर सुरक्षित राजस्थान के निर्माण में भागीदार बनें.

राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान शुरू
बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों के समझा रही ट्रैफिक पुलिस (ETV Bharat Jaipur)

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इन पर होगी कड़ी कार्रवाई: यह अभियान केवल हेलमेट तक सीमित नहीं रहेगा. पुलिस की टीमें राजमार्गों और एक्सप्रेसवे को सुरक्षित बनाने के लिए चार प्रमुख बिंदुओं पर प्रतिदिन कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई करेंगी, जिसमें बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों और सहयात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई, तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कों पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध कार्रवाई और राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 6 लेन/एक्सप्रेसवे) पर लेन सिस्टम से वाहन नहीं चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई शामिल है.

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सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस का अभियान (ETV Bharat Jaipur)

अभियान का संदेश: ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार यादव ने बताया कि हम सड़कों पर देखते हैं कि कई लोग दुपहिया वाहन पर बिना हेलमेट ही जा रहे हैं, फिर लोग बहाने बनाते हैं कि हम घर से थोड़ी दूरी पर ही सामान लेने जा रहे हैं, इसलिए हेलमेट नहीं पहना, लेकिन दुर्घटना दूरी को नहीं देखती है. कहीं पर भी दुर्घटना घटित हो सकती है. हेलमेट हमारी सुरक्षा है. हेलमेट पहनने से बड़ी चोट सिर में लगने से बच सकते हैं. पुलिस का काम केवल चालान करना ही नहीं, बल्कि लोगों को समझाना भी है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना पुलिस का उद्देश्य है.

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