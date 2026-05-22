आपकी एक छोटी सी चूक से हैक हो सकता है वाट्सएप, डाटा सुरक्षित रखने के लिए तुरंत बदलें ये सेटिंग्स
राजस्थान पुलिस ने वाट्सएप की सुरक्षा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है.
Published : May 22, 2026 at 8:11 PM IST
जयपुर: आज हर स्मार्टफोन यूजर के मोबाइल में वाट्सएप जरूर होता है. इस मैसेजिंग एप में यूजर का निजी और संवेदनशील डाटा भी होता है. ऐसे में वाट्सएप हैक कर साइबर अपराधी यह डाटा चुराकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. ऐसे में राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध शाखा प्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन को डिजिटल ठगी से सुरक्षित रखने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. इसी क्रम में साइबर शाखा ने वर्तमान डिजिटल युग की अनिवार्य जरूरत बन चुके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाट्सएप की सुरक्षा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है.
चैट, फोटो-वीडियो और बैंकिंग डाटा पर नजर: एडीजी (साइबर अपराध) वीके सिंह ने बताया कि एक छोटी सी लापरवाही या अज्ञानता के कारण यूजर की पर्सनल चैट, निजी फोटो, वीडियो, बैंकिंग डाटा और अन्य संवेदनशील जानकारियां चोरी हो सकती हैं. हैकर्स और साइबर ठगों के बढ़ते नेटवर्क को देखते हुए सभी व्यक्तियों को अपने व्हाट्सएप अकाउंट में कुछ जरूरी प्राइवेसी सेटिंग्स को तुरंत इनेबल करना चाहिए.
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टू-स्टेप वेरिफिकेशन, सबसे मजबूत सुरक्षा कवच: साइबर विशेषज्ञों ने वाट्सएप को हैकर्स से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा कवच टू-स्टेप वेरिफिकेशन (Two-Step Verification) को तुरंत चालू करने की सलाह दी है. इसके लिए यूजर्स को वाट्सएप की Settings > Account में जाकर एक गोपनीय पिन (PIN) सेट करना होगा. इस फीचर को ऑन करने के बाद यदि कोई अपराधी आपके सिम कार्ड का क्लोन भी बना लेता है, तो भी वह बिना पिन के आपका वाट्सएप अकाउंट नहीं खोल पाएगा.
प्राइवेसी सेटिंग्स को रखें सुरक्षित: इसके साथ ही, अपनी निजी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए Privacy Settings में जाकर प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन, स्टेटस और ग्रुप्स के विकल्प को हमेशा My Contacts पर ही सीमित रखें, ताकि कोई अनजान व्यक्ति आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल न कर सके और न ही आपको किसी फ्रॉड ग्रुप में जोड़ सके.
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Media Auto-Download तुरंत करें बंद: ठग अक्सर वाट्सएप पर वायरस या मालवेयर से संक्रमित एपीके (APK) या पीडीएफ (PDF) फाइलें भेजते हैं. जो मीडिया ऑटो-डाउनलोड का विकल्प ऑन होने पर यूजर की मर्जी के बिना फोन में सेव हो जाती हैं और बैकग्राउंड में रन करके बैंकिंग डेटा चुरा लेती हैं. इससे बचने के लिए व्हाट्सएप की Storage and Data सेटिंग में जाकर ऑटो-डाउनलोड को पूरी तरह ऑफ रखें.
अनजान कॉल्स, लोकेशन ट्रैकिंग से रहें सतर्क: इसके अलावा अनजान नंबरों से आने वाली स्पैम और इंटरनेशनल स्कैम कॉल्स से बचने के लिए प्राइवेसी सेटिंग में मौजूद Silence Unknown Callers फीचर को ऑन करें तथा अपनी इंटरनेट लोकेशन (IP Address) को छुपाने के लिए एडवांस प्राइवेसी में जाकर Protect IP Address in Calls विकल्प को सक्रिय करें, जिससे कॉल वाट्सएप सर्वर के माध्यम से रूट होगी और आपकी असली लोकेशन सुरक्षित रहेगी.
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WhatsApp Web जरूर चेक करें: इस एडवाइजरी में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यूजर समय-समय पर अपने वाट्सएप के Linked Devices विकल्प की जांच जरूर करें. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका वाट्सएप अकाउंट किसी अन्य कंप्यूटर या अज्ञात डिवाइस पर चोरी-छिपे तो नहीं चल रहा है. यदि वहां कोई संदिग्ध डिवाइस दिखाई देता है, तो उसे तुरंत Log out कर दें.
ठगी का शिकार होने पर तत्काल करें रिपोर्ट: राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने जनता से अपील की है कि यदि उनके साथ कोई साइबर धोखाधड़ी की घटना होती है तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन को दें. इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. राजस्थान पुलिस के साइबर हेल्प डेस्क नंबर 9256001930 और 9257510100 पर कॉल कर भी मदद ली जा सकती है.
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