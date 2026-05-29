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राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स ने 1 जून की हड़ताल स्थगित की, CS के साथ होगी बैठक

एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि पेट्रोल पंप संचालक लगातार प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं

PETROLEUM DEALERS ASSOCIATION, POSTPONED STRIKE PROPOSED JUNE 1
जयपुर का एक पेट्रोल पंप. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 5:12 PM IST

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जयपुरः राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 1 जून को होने वाली हड़ताल को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भाटी ने कहा कि हमारी सरकार से कुछ मांगें थी और हम सरकार से वार्ता करना चाह रहे थे और अब सरकार से 1 जून को वार्ता होगी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित होगी और हम हमारी मांगें और समस्या उनके सामने रखेंगे.

एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि पेट्रोल पंप संचालक लगातार प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं और तेल कंपनियों व विभागीय अधिकारियों के रवैये से डीलर्स में भारी नाराजगी है. एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि तेल कंपनियां डीलर्स पर जबरन लिमिट लगाने और ब्रांडेड फ्यूल बेचने का दबाव बना रही हैं. उनका कहना है कि कंपनियों की ओर से तय किए गए कई नियम व्यावहारिक नहीं हैं, जिससे पेट्रोल पंप संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

पढ़ेंः राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आरोप- सरकारी विभाग प्रताड़ित कर रहा, हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं

सरकार के विभाग पर आरोपः राजेंद्र भाटी ने कहा कि एसोसिएशन ने विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे. डीलर्स का कहना था कि निरीक्षण और कार्रवाई के नाम पर पेट्रोल पंप संचालकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है. छोटी-छोटी त्रुटियों को बड़ा मुद्दा बनाकर डीलर्स की छवि धूमिल की जा रही है. एसोसिएशन का कहना है कि अधिकांश पेट्रोल पंप नियमों के अनुसार संचालित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संदेह की नजर से देखा जाता है.

राजेंद्र भाटी ने कहा कि एसोसिएशन ने यह भी मुद्दा उठाया था कि प्रधानमंत्री की रैलियों के दौरान उधार में दिए गए पेट्रोल-डीजल का भुगतान अब तक कई डीलर्स को नहीं मिला है. उधार में दी गई आपूर्ति के लाखों रूपए की धनराशि बकाया पड़ी है और उधार में तेल देने से मना करने पर डीएसओ के माध्यम से या अन्य के माध्यम से दबाव बनाया जाता है.

ड्रमों में तेल देने से मनाहीः एसोसिएशन का कहना था कि काश्तकार जो डीजल के माध्यम से अपने जनरेटर, इंजन इत्यादि संचालित करते हैं या अन्य कृषि उपकरण संचालित करते हैं. तेल कंपनियों के द्वारा ड्रमों में तेल डालने से साफ और स्पष्ट मना कर दिया गया है. इस चीज के लिए किसी भी प्रकार की मनाही पहले नहीं थी. वर्तमान समय में अब बारिश का समय आने वाला है और बारिश के समय आते ही काश्तकारों को बुआई-जुताई के लिए डीजल की आवश्यकता बढ़ेगी. इस प्रकार की स्थिति को हम किस प्रकार से नियंत्रण करें, यह समझ से परे है.

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पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल स्थगित
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