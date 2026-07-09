कल से शुरू होगा ओबीसी परिवारों का सर्वे, आयोग की मांग- सर्वे में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को न करें रिलीव
ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 23 जुलाई तक तबादले वाले कर्मचारियों अधिकारियों को रिलीव नहीं करने का आग्रह किया है.
Published : July 9, 2026 at 4:55 PM IST
जयपुर: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग शुक्रवार से प्रदेश में घर-घर ओबीसी परिवारों का सर्वे शुरू करेगा. 10 जुलाई से 23 जुलाई तक घर-घर सर्वे किया जाएगा. सर्वे के बाद ही आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. सरकार उसके बाद निकाय और पंचायत चुनाव कराएगी, लेकिन इसी बीच प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियो के हो रहे तबादलों को लेकर आयोग ने अपनी चिंता जाहिर की है. इस संबंध में आयोग ने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर सर्वे में शामिल कर्मचारियों-अधिकारियों को 23 जुलाई तक रिलीव नहीं करने का आग्रह किया है.
राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में ओबीसी वर्ग को निकाय पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को घर-घर प्रशिक्षण के लिए 8 और 9 जुलाई को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. अब 10 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रदेश में घर-घर ओबीसी परिवारों का सर्वे होगा, लेकिन राज्य सरकार ने 19 जून से 10 जुलाई तक कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले खोल रखे हैं. तबादला में वो अधिकारी- कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें सर्वे के काम की जिम्मेदारी दी गई है.
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रिलीव किया तो सर्वे में होगी देरी: आयोग ने अपने पत्र में मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि सर्वे में शामिल आधिकारी-कर्मचारियों को उनके नए तबादले वाले स्थान के लिए रिलीव नहीं किया जाए और उन्हें 23 जुलाई तक वहीं पर रखा जाए, अगर उन्हें रिलीव किया जाता है तो इससे घर-घर सर्वे के अभियान में परेशानी आएगी और सर्वे के काम में देरी भी संभव है. साथ ही आयोग भी अपनी रिपोर्ट तय समय पर नहीं दे पाएगा, इसीलिए राज्य सरकार तमाम जिलों के कलेक्टर को भी निर्देश दें कि वे अपने अधीन अधिकारी- कर्मचारियों को कार्य मुक्त नहीं करें.
जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 जुलाई तक पंचायतों और निकायों के चुनाव कराने के आदेश दिए थे. हालांकि, हाईकोर्ट की ओर से तय की गई समय सीमा में चुनाव कराना सरकार के लिए संभव नहीं है. सरकार का भी तर्क है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं. ओबीसी आरक्षण तभी तय होगा, जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा. इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भी हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर रखी है. माना जा रहा है कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में सरकार को सौंप सकता है. उसके बाद ही सरकार ओबीसी आरक्षण का फार्मूला तय करके चुनाव करा सकती है.
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