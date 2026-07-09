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कल से शुरू होगा ओबीसी परिवारों का सर्वे, आयोग की मांग- सर्वे में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को न करें रिलीव

शासन सचिवालय जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग शुक्रवार से प्रदेश में घर-घर ओबीसी परिवारों का सर्वे शुरू करेगा. 10 जुलाई से 23 जुलाई तक घर-घर सर्वे किया जाएगा. सर्वे के बाद ही आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. सरकार उसके बाद निकाय और पंचायत चुनाव कराएगी, लेकिन इसी बीच प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियो के हो रहे तबादलों को लेकर आयोग ने अपनी चिंता जाहिर की है. इस संबंध में आयोग ने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर सर्वे में शामिल कर्मचारियों-अधिकारियों को 23 जुलाई तक रिलीव नहीं करने का आग्रह किया है. राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में ओबीसी वर्ग को निकाय पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को घर-घर प्रशिक्षण के लिए 8 और 9 जुलाई को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. अब 10 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रदेश में घर-घर ओबीसी परिवारों का सर्वे होगा, लेकिन राज्य सरकार ने 19 जून से 10 जुलाई तक कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले खोल रखे हैं. तबादला में वो अधिकारी- कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें सर्वे के काम की जिम्मेदारी दी गई है. इसे भी पढ़ें- निकाय और पंचायत चुनाव की मांग लेकर कांग्रेस का ओबीसी विभाग खोलेगा भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा