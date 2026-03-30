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IPL मैचों को लेकर राज्य मानव अधिकार आयोग सख्त, दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर दिए दिशा-निर्देश

जयपुर में होने वाले IPL मैचों को लेकर मानव अधिकार आयोग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए.

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग
राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 10:48 PM IST

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जयपुर: आगामी आईपीएल मैचों को देखते हुए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने प्रशासन और आयोजकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि बड़े खेल आयोजनों में दर्शकों की सुविधा, सुरक्षा और अधिकारों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी. आयोजक व्यवस्थाओं का उच्च स्तर सुनिश्चित करें. आयोग ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का उद्देश्य केवल मैचों का सफल आयोजन नहीं, बल्कि दर्शकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है, जिससे जयपुर और राजस्थान की सकारात्मक छवि स्थापित हो सके.

टिकट पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उपलब्ध हो: आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.आर. मूलचंदानी की एकलपीठ द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि खेल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह मानव जीवन के शारीरिक और मानसिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है. आईपीएल जैसे बड़े आयोजनों में हजारों दर्शकों की उपस्थिति रहती है, इसलिए व्यवस्थाओं का उच्च स्तर सुनिश्चित करना आवश्यक है. आदेश में पूर्व में सामने आई टिकटों की कालाबाजारी और दर्शकों को टिकट नहीं मिलने की शिकायतों का भी उल्लेख किया गया है. आयोग ने निर्देश दिया है कि टिकट पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उचित दरों पर उपलब्ध कराए जाएं और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई हो.

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दर्शकों की मूलभूत जरूरतों को ध्यान रखें: आयोग ने इसके अलावा, स्टेडियम में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए अलग और सुरक्षित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. आयोग ने साफ कहा कि सभी वर्गों के दर्शकों के लिए समान सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराना आयोजकों की जिम्मेदारी है. दर्शकों की मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी, स्वच्छ शौचालय, पर्याप्त छाया, बैठने की उचित व्यवस्था और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

साथ ही आयोग ने भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, आपातकालीन निकासी मार्ग और अग्निशमन व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना तैयार करने को कहा है. आयोग ने पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं. सभी संबंधित विभागों को इन व्यवस्थाओं पर विस्तृत अनुपालना रिपोर्ट तैयार कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी. बता दें कि IPL 2026 में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कुल 4 मैच खेले जाएंगे. ये सभी राजस्थान रॉयल्स के घरेलू मैच होंगे.

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