जयपुर हाईकोर्ट की 50वीं वर्षगांठ: सीएम भजनलाल बोले- बिना त्वरित न्याय के विकास अधूरा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल हुए ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन को त्वरित न्याय मिले बिना विकास अधूरा है. न्यायालय और सरकार आपस में मिलकर अंतिम पंक्ति में बैठे वंचित को राहत देने का काम कर रहे हैं. सीएम भजनलाल ने यह विचार राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि जनता की आस्था न्याय व्यवस्था में है और हम सब की यह जिम्मेदारी है कि यह आस्था न टूटे. वकीलों और अदालत में संसाधनों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था ठीक नहीं है तो न्याय भी समय पर नहीं मिलेगा. अदालत को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हम कोर्ट को बाहर ले जाने की बात करते हैं तो कुछ वकील विरोध कर देते हैं. उन्होंने अपना घर कोर्ट के पास ही बना लिया है. अब तो दूसरे वकीलों को भी मौका दो. सीएम ने आश्वस्त किया कि वकील जमीन तलाश कर लें, भवन बनाने की जिम्मेदारी हमारी है. इसे भी पढ़ें- गिरफ्तार आरोपियों के फोटो शेयर नहीं करेगी राजस्थान पुलिस, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुए आदेश