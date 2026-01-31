ETV Bharat / state

जयपुर हाईकोर्ट की 50वीं वर्षगांठ: सीएम भजनलाल बोले- बिना त्वरित न्याय के विकास अधूरा

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ ने 50वां स्थापना दिवस मनाया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आधुनिक भवन और बेहतर संसाधनों का आश्वासन दिया.

Rajasthan High Court
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल हुए (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 9:36 PM IST

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन को त्वरित न्याय मिले बिना विकास अधूरा है. न्यायालय और सरकार आपस में मिलकर अंतिम पंक्ति में बैठे वंचित को राहत देने का काम कर रहे हैं. सीएम भजनलाल ने यह विचार राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि जनता की आस्था न्याय व्यवस्था में है और हम सब की यह जिम्मेदारी है कि यह आस्था न टूटे. वकीलों और अदालत में संसाधनों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था ठीक नहीं है तो न्याय भी समय पर नहीं मिलेगा.

अदालत को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हम कोर्ट को बाहर ले जाने की बात करते हैं तो कुछ वकील विरोध कर देते हैं. उन्होंने अपना घर कोर्ट के पास ही बना लिया है. अब तो दूसरे वकीलों को भी मौका दो. सीएम ने आश्वस्त किया कि वकील जमीन तलाश कर लें, भवन बनाने की जिम्मेदारी हमारी है.

वकीलों की भूमिका और फ्री पैरवी की सराहना: समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि लोगों को न्याय दिलाने में वकील महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. कई वकील वंचितों को राहत देने के लिए मुकदमों की फ्री पैरवी भी कर रहे हैं. कार्यक्रम में एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा ने कहा कि कोर्ट में मुकदमों का भार बढ़ रहा है. ऐसे में अब समय आ गया है कि हाईकोर्ट को नई जगह पर आधुनिक भवन मिले. इस ओर सरकार को निर्णय लेने की जरूरत है. इसके साथ ही निचली अदालतों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर लंबित मामलों पर भी फैसला लिया जाए.

एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस प्रशासन को वकीलों को उचित सम्मान के साथ सुनना चाहिए और दोनों के बीच मधुर संबंध रहने चाहिए. उन्होंने युवा वकीलों से कहा कि कानूनी पेशा धैर्य मांगता है. जल्दबाजी और शॉर्टकट से मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता. एक्टिंग चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई.

