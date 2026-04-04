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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एसआई भर्ती रहेगी रद्द, आयोग के खिलाफ भी स्वप्रेरित प्रसंज्ञान समाप्त

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने वाले एकलपीठ के आदेश को सही माना है. हालांकि, अदालत ने एकलपीठ के आदेश के उस भाग रद्द कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था.

एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपीलों का निस्तारण करते हुए दिए. खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर गत 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को भर्ती को रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ निजी पक्षकारों की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई थी. खंडपीठ ने 8 सितंबर को भर्ती रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

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इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने चयनितों को फील्ड पोस्टिंग देने पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ को तीन माह में फैसला देने को कहा. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से भी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अपील पेश की गई. इसके साथ ही आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों ने भी अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को फैसले से हटाने को चुनौती दी.

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को कहा है कि पेपरलीक में लिप्त हुए लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए. वहीं, अदालत ने यह भी कहा कि आरपीएससी में राजनीति के आधार पर चयन नहीं होना चाहिए और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कानून लाया जाना चाहिए. खंडपीठ ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और तत्कालीन सदस्य मंजू शर्मा और संगीता शर्मा सहित अन्य की अपीलों को भी खारिज कर दिया है. वहीं, अदालत ने एकलपीठ की ओर से आरपीएससी की कार्यशैली को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दर्ज याचिका को भी रद्द किया है. आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों ने अपील में एकलपीठ की ओर से दिए फैसले में उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की गुहार की थी.