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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एसआई भर्ती रहेगी रद्द, आयोग के खिलाफ भी स्वप्रेरित प्रसंज्ञान समाप्त

हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने वाले आदेश को सही माना. खंडपीठ ने 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 4:49 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने वाले एकलपीठ के आदेश को सही माना है. हालांकि, अदालत ने एकलपीठ के आदेश के उस भाग रद्द कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था.

एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपीलों का निस्तारण करते हुए दिए. खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर गत 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को भर्ती को रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ निजी पक्षकारों की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई थी. खंडपीठ ने 8 सितंबर को भर्ती रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

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इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने चयनितों को फील्ड पोस्टिंग देने पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ को तीन माह में फैसला देने को कहा. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से भी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अपील पेश की गई. इसके साथ ही आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों ने भी अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को फैसले से हटाने को चुनौती दी.

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को कहा है कि पेपरलीक में लिप्त हुए लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए. वहीं, अदालत ने यह भी कहा कि आरपीएससी में राजनीति के आधार पर चयन नहीं होना चाहिए और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कानून लाया जाना चाहिए. खंडपीठ ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और तत्कालीन सदस्य मंजू शर्मा और संगीता शर्मा सहित अन्य की अपीलों को भी खारिज कर दिया है. वहीं, अदालत ने एकलपीठ की ओर से आरपीएससी की कार्यशैली को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दर्ज याचिका को भी रद्द किया है. आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों ने अपील में एकलपीठ की ओर से दिए फैसले में उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की गुहार की थी.

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असफल अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने परीक्षा रद्द करने की गुहार करते हुए कहा था कि आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 35 दिन पहले तत्कालीन सदस्य रामूराम राइका को पेपर दिया था. कटारा ने अपने ड्राइवर के बेटे अजय प्रताप सिंह, रिश्तेदार विजय डामोर व राहुल कटारा, शिक्षक कुंदन, सहायक लेखाधिकारी संदीप कुमार व पुरुषोत्तम दाधीच, शिवसिंह एवं तत्कालीन पीएसओ राजकुमार यादव को भी पेपर दिया. राइका ने बेटे-बेटी को यह पेपर दिया था.

अदालत ने कहा कि भर्ती में दोषियों की छंटनी मुश्किल है, इसलिए इसे रद्द किया जाए. इसके विरोध में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, सफल अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ था और दोषियों की छंटनी संभव है. वहीं, कुछ चयनित अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि वे पुरानी नौकरी छोडकर आए थे और जांच में वे बेदाग निकले हैं. ऐसे में भर्ती रद्द करना ठीक नहीं है.

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