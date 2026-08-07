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तथ्यों के बिना सत्यापन अधिकारी जारी नहीं करें जन्म प्रमाण पत्र, भरतपुर एसपी अदालती अवमानना को लेकर दें जवाब-हाईकोर्ट

अदालत ने आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए एएजी को दो सप्ताह का समय देते हुए लापता लड़की को पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया है. अदालत ने कहा कि कोर्ट में ऐसी कई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं आई हैं, जिनमें नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप है. इन मामलों में पक्षकार बनाए गए लोगों की ओर से सक्षम अधिकारी के लड़की को बालिग बताते हुए जारी जन्म प्रमाण पत्र पेश किया जाते हैं, लेकिन बाद में वे वैधानिक प्रावधानों की अवहेलना कर जारी किए हुए पाए जाते हैं.

दर्ज नहीं की एफआईआरः अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपों के साथ-साथ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का आरोप लगाते हुए भरतपुर के चिकसना थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. वहीं, पंजीकृत डाक से एसपी ऑफिस को भेजे प्रार्थना पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में भरतपुर एसपी बताएं कि संज्ञेय अपराध का खुलासा होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करने पर क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरंभ की जाए?.

अदालत ने ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि अतिरिक्त महाधिवक्ता मुख्य सचिव को ऐसे मामलों की सूची उपलब्ध करा सकते हैं. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश भूरी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने किशोरियों के अवैध हिरासत से जुड़े मामलों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पेश करने के बढ़ते चलन पर सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी करें कि वे वैधानिक प्रावधानों के परे और तथ्यों के उचित सत्यापन के बिना इतनी लापरवाही से जन्म प्रमाण पत्र जारी ना करें.

केस से जुड़े अधिवक्ता सुरेश कुमार ने बताया कि इस मामले में एक नाबालिग लापता हो गई थी. जिसकी बरामदगी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश हुई. वहीं, भरतपुर के सेवर के सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र सामने आया, जिसमें लापता बालिग बताई गई. वहीं, अदालती आदेश की पालना में कोतवाली थानाधिकारी की ओर से वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि यह जन्म प्रमाण पत्र कूटरचित है.

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अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहतः राजस्थान हाईकोर्ट ने उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 से जुड़े मामले में चोट के चलते शारीरिक दक्षता टेस्ट में शामिल नहीं हो पाने वाले अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिका लंबित रहने के दौरान प्रार्थी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं लें. वहीं, मामले में राज्य सरकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग व पुलिस विभाग से जवाब मांगते हुए सुनवाई 14 अगस्त को रखी है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश दिनेश कुमार की याचिका पर दिया.

अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा व अभिषेक देवंदा ने बताया कि प्रार्थी लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता टेस्ट के लिए पात्र घोषित हुआ, लेकिन दौड़ और लंबी कूद का अभ्यास करते समय उसके घुटने में गंभीर चोट आ गई. चिकित्सक ने उसे दौड़ने, कूदने और अन्य शारीरिक गतिविधियों से बचने की सलाह दी है. उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, लेकिन तय तिथि पर दौड़ और लंबी कूद में भाग लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है. स्वस्थ होने के बाद उसे समान मापदंडों के अनुसार टेस्ट में शामिल होने का मौका दें.

वहीं, अधिवक्ता निखिल कुमावत ने बताया कि अदालत ने एसआई भर्ती: 2025 में मीनू गुर्जर के मामले में भी अंतरिम राहत देते हुए उसकी उम्मीदवारी को भी रद्द नहीं करने के लिए कहा है. मीनू गुर्जर भी एक्सीडेंट में घायल होने के चलते शारीरिक दक्षता टेस्ट नहीं देने में असमर्थ थी. उसकी ओर से अदालत से आग्रह किया था कि स्वस्थ होने के बाद उसका शारीरिक दक्षता टेस्ट लिया जाए, जिस पर अदालत ने उसे भी राहत दी है.