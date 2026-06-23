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कोर्ट में दो मामलेः वार्डों का परिसीमन मतदाताओं की संख्या से नहीं जनसंख्या के आधार पर, एजीएम में शामिल नहीं करें

राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव व आरसीए की एजीएम से जुड़े मामले की सुनवाई की.

DELIMITATION OF WARDS ON POPULATION, DELIMITATION NOT NUMBER OF VOTERS
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 7:56 PM IST

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जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर वार्डों के परिसीमन से जुड़े मामले में कहा है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत वार्डों का विभाजन और निर्धारण क्षेत्र की कुल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, न कि मतदाताओं की संख्या के आधार पर. इसके साथ ही अदालत ने टोडाभीम नगर पालिका के वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अमृता मीणा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 में कहीं भी मतदाता शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि कानूनन प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की कुल जनसंख्या के आधार पर होता है. अदालत ने कहा कि हो सकता है कि किसी वार्ड की कुल आबादी बहुत अधिक हो, लेकिन वहां मतदाताओं की संख्या बेहद कम हो.

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याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत वर्ष अधिसूचना जारी कर कुछ गांवों को टोडाभीम नगर पालिका से बाहर कर दिया था. इसके बाद जिला कलेक्टर ने 35 वार्डों का गठन किया. वहीं, परिसीमन के समय प्रति वार्ड 790 व्यक्तियों की आबादी का मानक तय किया गया था, जिसमें दस फीसदी के अंतर की अनुमति थी. गत मार्च माह में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रारूप मतदाता सूची में वार्डों के बीच भारी असमानता देखी गई. वार्ड संख्या 25 में जहां 973 मतदाता थे, वहीं वार्ड संख्या 30 में केवल 217 मतदाता रह गए.

याचिका में कहा गया कि मतदाताओं की यह असमानता सरकार के 10 प्रतिशत के नियम की अवहेलना करती है और संविधान के अनुच्छेद 14 व 243आर के तहत समान प्रतिनिधित्व के प्रावधान के भी खिलाफ है. याचिका में कहा गया कि वार्डों का विभाजन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित अनुपात में रखे बिना किया गया है, जिससे कुछ मतदाताओं को दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व मूल्य मिल गया है. इसका विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि हाईकोर्ट परिसीमन को लेकर गत 14 नवंबर को आदेश दे चुका है. ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.

सवाई माधोपुर क्रिकेट संघ से किसी को शामिल नहीं करेंः राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए की 26 जून को होने वाली एजीएम में सवाई माधोपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से किसी को भी शामिल नहीं करने का निर्देश दिया है. वहीं, मामले की आगामी सुनवाई 29 जून को तय की है. अवकाशकालीन जस्टिस बिपिन गुप्ता ने यह निर्देश डीडी कुमावत व मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान आरसीए ने कहा कि वह अभी जल्द चुनाव नहीं करवा रहे हैं. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 29 जून को रखते हुए सवाई माधोपुर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से किसी को भी आरसीए की एजीएम में शामिल करने पर पाबंदी लगा दी.

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मामले से जुड़े अधिवक्ता पीयूष नाग ने बताया कि आरसीए की तदर्थ समिति ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन सवाई माधोपुर के अध्यक्ष डीडी कुमावत वाली एसोसिएशन को नहीं मानकर डॉ. सुमित गर्ग वाली एसोसिएशन को मान्यता दे दी. इसे हाईकोर्ट में डीडी कुमावत ने चुनौती देते हुए कहा कि स्पोर्टस एक्ट के तहत किसी संघ में दो गुट होने या अन्य विवाद होने पर उसे खेल सचिव द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन मौजूदा मामले में आरसीए ने ही एसोसिएशन के एक गुट को असंबद्द कर दिया और दूसरे गुट को मान्यता दे दी. आरसीए को ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में एसोसिएशन की ओर से किसी को भी शामिल करने पर आगामी सुनवाई तक पाबंदी लगा दी है.

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