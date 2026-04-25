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हाईकोर्ट ने कहा- न्यायिक कार्य बहिष्कार के निर्णय पर एसोसिएशन करे पुनर्विचार, हमें नहीं करें बाध्य

सीजे ने कहा कि लार्जर बेंचों को इसलिए बनाया था, ताकि लंबित और महत्वपूर्ण मामलों का प्रभावी निस्तारण हो सके.

DECISION TO BOYCOTT JUDICIAL WORK, ASSOCIATION SHOULD RECONSIDER
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 8:50 PM IST

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जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन की ओर से शनिवार को कार्य दिवस घोषित करने का विरोध करने और न्यायिक कार्य बहिष्कार पर नाराजगी जताई है. वहीं, बार पदाधिकारियों को सुझाव दिया है कि वे न्यायिक कार्य बहिष्कार के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और न्यायालय की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दें. उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्य से दूरी बनाना न्याय व्यवस्था के हित में नहीं है. इसके साथ ही वकीलों को चेतावनी दी कि उन्हें कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं किया जाए. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा, जस्टिस भुवन गोयल और जस्टिस समीर जैन की लार्जर बेंच ने यह टिप्पणी शनिवार को एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान की.

सीजे ने कहा कि लार्जर बेंचों को इसलिए बनाया था, ताकि लंबित और महत्वपूर्ण मामलों का प्रभावी निस्तारण हो सके, लेकिन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य बहिष्कार के कारण अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति रही है. हम यहां पर केसों की सुनवाई के लिए बैंठे हैं, लेकिन पैरवी के लिए न महाधिवक्ता, न वरिष्ठ अधिवक्ता और न ही सरकारी अधिवक्ता हैं. बार पदाधिकारियों ने 2021 में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र दिया था और उसमें यह आश्वासन दिया था कि वे न्यायिक कार्य का बहिष्कार नहीं करेंगे.

पढ़ेंः Advocates protection act: राजस्थान हाईटकोर्ट ने बार एसोसिएशन से न्यायिक कार्य बहिष्कार को लेकर मांगा जवाब

जब सुप्रीम कोर्ट समक्ष लिखित आश्वासन दिया गया है, तब उसका पालन भी किया जाना चाहिए. वीसी से पेश हुए वकील बोल रहे हैं कि वे व्यक्तिश: पेश नहीं हो पा रहे हैं. इससे जाहिर है कि उन्हें रोका जा रहा है. यह कोर्ट की अवमानना है. इसके साथ ही उन्होंने आदेश की कॉपी बीसीआई सहित बार एसोसिएशन को भी भेजी है. सीजेआई के जयपुर में रालसा के सेमिनार में शामिल होने के चलते जोधपुर के सभी न्यायाधीशों ने जयपुर बेंच में बैठकर ही मामलों में सुनवाई की थी.

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न्यायिक कार्य बहिष्कार पर नाराजगी
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