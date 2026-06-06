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हाईकोर्ट: दोहरे हत्याकांड में माता-पिता को नहीं माना चश्मदीद गवाह, आरोपी दोषमुक्त...निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 14 साल पहले नाहरगढ़ थाना इलाके में घर में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में माता-पिता को चश्मदीद गवाह साबित नहीं होने और अपराध प्रमाणित नहीं होने पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को निचली अदालत की 15 दिसंबर, 2017 को सुनाई उम्रकैद की सजा रद्द कर दी. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश विजय सिंह की अपील पर दिया.

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि मृतकों की मां ने बयान में कहा कि जब वह घर पहुंची तो मकान का दरवाजा खुला था और वहां खून बिखरा था. तब और लोग वहां थे और किसी ने भागते आदमी को नहीं पकड़ा, इसलिए उसका चश्मदीद साक्षी ना होकर घटना होने के बाद पहुंचना साबित है. पिता ने गवाही में घर पहुंचने पर बच्चों को पुलिस की ओर से अस्पताल ले जाना कहा. ऐसे में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में न केवल विरोधाभास है, वहीं सभी कड़ियां भी आपस में मिली हुई नहीं हैं. ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध साबित करने में विफल रहा.

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