हाईकोर्ट का फैसला: विवाह से पहले पत्नी को मिली स्कॉलरशिप, इसलिए पति छात्रवृत्ति से वंचित नहीं हो सकता
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह से पहले पत्नी को मिली स्कॉलरशिप के आधार पर पति को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता.
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम से जुड़े मामले में कहा है कि पति को यह कहते हुए छात्रवृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता कि विवाह से पहले उसकी पत्नी को स्कॉलरशिप दी जा चुकी है. अदालत ने कहा कि विवाह से पहले युवती अपने पिता के परिवार की सदस्य होती है और शादी के बाद वह पति के परिवार का हिस्सा बन जाती है, इसलिए पूर्व में युवती को मिली छात्रवृत्ति के आधार पर पति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता. जस्टिस अनुरूप सिंघवी की एकलपीठ ने यह आदेश देवेंद्र कुमार कोठारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का बेटा प्रखर कोठारी अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम में अध्ययनरत है. उसने राज्य सरकार की स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, लेकिन गत 19 दिसंबर को उसका आवेदन खारिज कर दिया गया, जब इसका कारण पूछा गया तो प्रशासन ने मौखिक रूप से बताया कि इसी योजना के तहत उसकी पत्नी को तीन साल पहले छात्रवृत्ति मिल चुकी है. नियमानुसार ई-3 श्रेणी में एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही स्कॉलरशिप दी जा सकती है. ऐसे में उसे इस स्कॉलरशिप से वंचित किया जा रहा है.
याचिका में कहा गया कि उसकी पत्नी को विवाह से पहले स्कॉलरशिप मिली थी और उस समय वह उसके परिवार का हिस्सा नहीं होकर अपने पिता के परिवार का हिस्सा थी. इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा का अवसर देना है, न कि ऐसे आधारों पर उसे वंचित करना, जिस पर उसका कोई नियंत्रण ही नहीं है. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि योजना में ई-3 श्रेणी में एक परिवार से एक सदस्य ही लाभान्वित हो सकता है. याचिकाकर्ता की पत्नी को पूर्व में इसका लाभ दिया जा चुका है. ऐसे में पति को योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को नियमानुसार स्कॉलरशिप देने के आदेश दिए हैं.
वारंटी पीरियड में फ्रिज खराब, 55 हजार रुपये हर्जाना: वहीं, एक दूसरे मामले में जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 ने वारंटी पीरियड में खराब हुए फ्रिज की बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसे नहीं बदलने को दुकानदार का सेवा दोष माना है. आयोग ने विक्रेता ग्रेट ईस्टर्न पर 55 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है तथा खरीदे गए फ्रिज की कीमत 31,500 रुपये भी लौटाने का आदेश दिया है. आयोग के अध्यक्ष जी.एल. मीना तथा सदस्य अजय कुमार व सुप्रिया अग्रवाल ने यह आदेश अरविंद चोपड़ा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.
परिवाद में अधिवक्ता उमेश सारस्वत ने आयोग को बताया कि परिवादी ने विपक्षी विक्रेता से जुलाई 2022 में 31,500 रुपये अदा कर फ्रिज खरीदा था, जिस पर दस वर्ष की वारंटी दी गई थी. फ्रिज की डिलीवरी होने पर परिवादी ने विक्रेता को आपत्ति दर्ज कराई कि उसे निर्धारित फ्रीजर वाला फ्रिज डिलीवर नहीं किया गया. पंद्रह दिन बाद ही फ्रिज ने कूलिंग करना बंद कर दिया. इसकी शिकायत करने पर विपक्षी के इंजीनियर ने आकर उसे ठीक किया, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ. इसके बाद फ्रिज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा. परिवादी ने इसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बताकर फ्रिज बदलने की मांग की, लेकिन विक्रेता ने न तो फ्रिज बदला और न ही उसे ठीक किया. ऐसे में विक्रेता का यह कृत्य अनुचित व्यापार प्रथा की श्रेणी में आता है, इसलिए परिवादी ने हर्जाना दिलाने की मांग की। सुनवाई के बाद आयोग ने विक्रेता पर हर्जाना लगाते हुए फ्रिज की कीमत लौटाने का आदेश दिया.
