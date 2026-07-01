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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: RCA एडहॉक कमेटी के काम पर रोक, IAS भास्कर ए सावंत होंगे नए प्रशासक

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए आरसीए एडहॉक कमेटी को काम करने से रोक दिया है और आईएएस भास्कर ए सावंत को आरसीए का नया प्रशासक नियुक्त किया है. इसके साथ ही अदालत ने सहकारिता रजिस्ट्रार से पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता अश्विनी जेमन और अधिवक्ता पीयूष नाग ने बताया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 3 माह में कराने के लिए मार्च 2024 में एडहॉक कमेटी का गठन किया था. कमेटी गठन के बाद समय-समय पर उसका कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन अभी तक कमेटी ने एसोसिएशन के चुनाव नहीं कराए गए, जिसके चलते एसोसिएशन की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

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भास्कर ए सावंत प्रशासक नियुक्त: याचिका में कहा गया कि हाल ही में एक बार फिर से एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, लेकिन कमेटी ने अभी तक चुनाव कराने की घोषणा नहीं की है. याचिका में आरोप लगाया गया की एडहॉक कमेटी सिर्फ जिला क्रिकेट संघों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम ही कर रही है. ऐसे में कमेटी को भंग कर एसोसिएशन के चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एडहॉक कमेटी को काम करने से रोकते हुए भास्कर ए सावंत को प्रशासक नियुक्ति कर सहकारिता रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया है.