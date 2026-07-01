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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: RCA एडहॉक कमेटी के काम पर रोक, IAS भास्कर ए सावंत होंगे नए प्रशासक

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 3 माह में कराने के लिए पहली बार मार्च 2024 में एडहॉक कमेटी का गठन किया गया था.

RCA Ad hoc Committee
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 2:57 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 3:15 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए आरसीए एडहॉक कमेटी को काम करने से रोक दिया है और आईएएस भास्कर ए सावंत को आरसीए का नया प्रशासक नियुक्त किया है. इसके साथ ही अदालत ने सहकारिता रजिस्ट्रार से पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता अश्विनी जेमन और अधिवक्ता पीयूष नाग ने बताया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 3 माह में कराने के लिए मार्च 2024 में एडहॉक कमेटी का गठन किया था. कमेटी गठन के बाद समय-समय पर उसका कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन अभी तक कमेटी ने एसोसिएशन के चुनाव नहीं कराए गए, जिसके चलते एसोसिएशन की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

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भास्कर ए सावंत प्रशासक नियुक्त: याचिका में कहा गया कि हाल ही में एक बार फिर से एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, लेकिन कमेटी ने अभी तक चुनाव कराने की घोषणा नहीं की है. याचिका में आरोप लगाया गया की एडहॉक कमेटी सिर्फ जिला क्रिकेट संघों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम ही कर रही है. ऐसे में कमेटी को भंग कर एसोसिएशन के चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एडहॉक कमेटी को काम करने से रोकते हुए भास्कर ए सावंत को प्रशासक नियुक्ति कर सहकारिता रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया है.

RCA Ad hoc Committee
28 मार्च 2026 को कमेटी का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ाया गया (ETV Bharat File Photo)

लगातार कार्यकाल बढ़ता रहा: हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. सहकारी समितियां राजस्थान के रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने राजस्थान खेल (संघों का पंजीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 24(1)(क) के तहत यह आदेश जारी किया था. आदेश के अनुसार, एडहॉक कमेटी का कार्यकाल 27 जून 2026 को समाप्त हो रहा था.

अब तक कई बार बढ़ा कार्यकाल: राज्य सरकार ने 28 मार्च 2024 को RCA की कार्यकारिणी के चुनाव कराने के उद्देश्य से तीन महीने के लिए एडहॉक कमेटी का गठन किया था. हालांकि, तय समय सीमा में चुनाव नहीं हो सके. इसके बाद लगातार 29 जून 2024, 28 सितंबर 2024, 26 दिसंबर 2024, 27 मार्च 2025, 27 जून 2025, 26 सितंबर 2025, 26 दिसंबर 2025 और 28 मार्च 2026 को कमेटी का कार्यकाल तीन-तीन महीने के लिए बढ़ाया जाता रहा.

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Last Updated : July 1, 2026 at 3:15 PM IST

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