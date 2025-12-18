ETV Bharat / state

1993 सीरियल ट्रेन ब्लास्ट केस: समय से पहले दोषियों की रिहाई पर हाईकोर्ट का इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने 1993 के सीरियल ट्रेन बम ब्लास्ट मामले में सजा काट रहे सात दोषियों की समयपूर्व रिहाई की याचिका खारिज कर दी.

राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 5:20 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने 1993 में विभिन्न ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्तों की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अशफाक खान , फजलुर रहमान, अब्रे रहमत अंसारी और मोहम्मद एजाज सहित अन्य की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया.

अदालत ने कहा कि अभियुक्त टाडा के तहत अपराध में आजीवन कारावास की सजा के दोषी हैं. ऐसे में उन्हें समय से पूर्व रिहा नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के अधिकार के तहत हाईकोर्ट अपीलीय अदालत की तरह तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन कर दखल नहीं दे सकता, जब तक कि प्रशासनिक निर्णय मनमाना और कानून के विपरीत न हो.

याचिकाओं में कहा गया कि दिसंबर, 1993 में विभिन्न ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में उन्हें दोषी मानते हुए अजमेर की विशेष टाडा कोर्ट ने 28 फरवरी, 2004 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई, 2016 को खारिज कर दी थी. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 20 साल की अवधि से अधिक समय से जेल में बंद हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 मई, 2011 को पत्र जारी कर कहा था कि आतंकवादी अपराधों को एक अलग श्रेणी में रखा जाए और सजा कम करने पर विचार से पहले अभियुक्त को कम से कम 20 साल की सजा भुगतनी जरूरी है.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 20 साल की अवधि से ज्यादा समय जेल में भुगत चुके हैं. ऐसे में उन्होंने समय पूर्व रिहाई के लिए गृह मंत्रालय में अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उसे दिसंबर, 2022 और मार्च, 2024 में खारिज कर दिया गया. ऐसे में गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द कर उन्हें समय पूर्व रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार के एएसजी भरत व्यास ने कहा कि जिन आरोपियों को टाडा के तहत सजा दी जाती है, उनकी सजा कम करने पर प्रतिबंध है. ऐसे में याचिका खारिज की जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

