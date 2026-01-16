ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का अनोखा फैसला, 25 पौधे लगाने की शर्त पर 15 साल पुराना दावा बहाल

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पुराने बेदखली और वसूली से संबंधित दावे को सशर्त बहाल कर दिया है, जिसे निचली अदालत ने 15 साल पहले पक्षकार की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया था. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने रशीदन व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक स्थान पर 25 छायादार पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे. साथ ही, प्रतिवादियों को 10 हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पौधारोपण की फोटो निचली अदालत में पेश करेंगे और पौधों की देखभाल का शपथपत्र भी दाखिल करेंगे. यदि ये शर्तें पूरी नहीं हुईं, तो निचली अदालत इसकी जानकारी हाईकोर्ट को देगी. इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा- 11 छायादार पेड़ लगाओ, तब मिलेगी साक्ष्य पेश करने की अनुमति