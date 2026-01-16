ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का अनोखा फैसला, 25 पौधे लगाने की शर्त पर 15 साल पुराना दावा बहाल

राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने बेदखली-वसूली केस को सशर्त बहाल किया. याचिकाकर्ता को 25 छायादार पौधे लगाने और देखभाल का आदेश दिया.

Published : January 16, 2026 at 7:46 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पुराने बेदखली और वसूली से संबंधित दावे को सशर्त बहाल कर दिया है, जिसे निचली अदालत ने 15 साल पहले पक्षकार की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया था. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने रशीदन व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक स्थान पर 25 छायादार पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे. साथ ही, प्रतिवादियों को 10 हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पौधारोपण की फोटो निचली अदालत में पेश करेंगे और पौधों की देखभाल का शपथपत्र भी दाखिल करेंगे. यदि ये शर्तें पूरी नहीं हुईं, तो निचली अदालत इसकी जानकारी हाईकोर्ट को देगी.

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मोहम्मद अनीस के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1989 में जयपुर की निचली अदालत में बेदखली और वसूली का दावा दायर किया था. वर्ष 1994 में अदालत ने मुद्दे तय कर साक्ष्य के लिए रखा, लेकिन सुनवाई के दौरान 25 अक्टूबर, 2010 की तारीख तय होने के बावजूद डायरी में गलती से 25 नवंबर अंकित हो गई.

इस वजह से याचिकाकर्ता तय तिथि पर पेश नहीं हो सके और निचली अदालत ने केस खारिज कर दिया. बाद में बहाली के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया, लेकिन वह तय समय सीमा के बाद होने के कारण खारिज हो गया. हाईकोर्ट ने अब तकनीकी आधार पर खारिजी को अनुचित मानते हुए केस को सशर्त बहाल किया है.

