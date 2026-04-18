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हाईकोर्ट में दो मामलेः ठगी के आरोपी को जमानत नहीं, गृहसचिव व पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी

राजस्थान हाईकोर्ट ने ठगी से जुड़े और पदोन्नति से जुड़े मामले की सुनवाई की.

COURT REFUSED TO GRANT BAIL, REFUSED GRANT BAIL TO AN ACCUSED
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 8:39 PM IST

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जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने निवेशकों को महंगी गाड़ियों और हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी बंशीलाल को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है. जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश बंशीलाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत याचिका में कहा गया कि उसने डिजीटल करेंसी बनाने और लिस्टेड कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की थी. इसके अलावा उसने किसी प्रकार की ठगी नहीं की है. रजिस्ट्रेशन कर व्यापार करना अपराध नहीं है. इस व्यापार से उसे करीब 2.20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसे उसने खुर्दबुर्द नहीं किए हैं. इसके अलावा वह सात माह से जेल में बंद है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

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इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील विजय सिंह यादव ने कहा कि आरोपी ने भ्रामक विज्ञापन कर हर निवेशक को महंगी कार देने का आश्वासन दिया और करीब 250 लोगों से 15 करोड़ रुपए प्राप्त किए. वहीं, भारत सरकार को सूचित किए बिना डिजीटल करेंसी बनाई और ऑनलाइन करीब पांच करोड़ रुपए प्राप्त किए. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है.

गृह सचिव व पुलिस प्रशासन को नोटिस जारीः राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पदोन्नति के दौरान पद छोड़ने से रिक्त रहे पदों को उसकी साल की प्रतीक्षा सूची से क्यों नहीं भरा जा रहा है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र कुमार मीणा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल की साल 2025-26 की पदोन्नति के दौरान 13 पुलिसकर्मियों ने पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया. ऐसे में नियमानुसार खाली रहे पदों को इसी साल की प्रतीक्षा सूची से भरा जाना चाहिए. इस संबंध में 8 मई, 2020 को जारी स्टैडिंग ऑर्डर में भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग प्रणाली से चयन के बाद रिक्त रहे पदों को उसी साल योग्यता परीक्षा के माध्यम से उसी साल की रिक्तियों में शामिल कर भरा जाएगा. इसके बावजूद भी इन पदों को आगामी साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए रिक्त पदों को अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरने को कहा है.

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