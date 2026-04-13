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हाईकोर्ट के दो बड़े फैसले: वेटनरी ऑफिसर भर्ती की परीक्षा तिथि नहीं बढ़ेगी, 100 फीट रोड निर्माण मामले में पुराना आदेश वापस

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली वेटनरी ऑफिसर-2025 की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र कुमार दुलेत व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से प्रताप नगर के हल्दी घाटी सर्किल तक की 100 फीट चौड़ी रोड के निर्माण के संबंध में छह माह पहले दिए अपने आदेश को वापस ले लिया है.

पहले आदेश में याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने गत 17 जुलाई को वेटनरी ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति दी गई जो पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे या इंटर्नशिप कर रहे थे. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयोग ने 19 अप्रैल 2026 को भर्ती परीक्षा तय की है, लेकिन उस समय तक उनकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है. पशुपालन विभाग ने भी गत 9 जनवरी को परीक्षा तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी हस्तक्षेप किया गया, लेकिन आयोग ने तिथि नहीं बढ़ाई.

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इसके अलावा पशुपालन विश्वविद्यालय ने भी आयोग को पत्र लिखकर इंटर्नशिप में देरी के कई कारण बताए थे. ऐसे में परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए, जिसका विरोध करते हुए आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एम. ए. बेग ने कहा कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं और सभी 20 परीक्षा केंद्रों पर सारी तैयारी कर ली गई है, यदि परीक्षा टाली गई तो चयन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होगी, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परीक्षा तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है.

वहीं, एक दूसरे आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से प्रताप नगर के हल्दी घाटी सर्किल तक की 100 फीट चौड़ी रोड के निर्माण के संबंध में छह माह पहले दिए अपने आदेश को वापस ले लिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति व अन्य की ओर से दायर याचिका में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.