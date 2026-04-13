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हाईकोर्ट के दो बड़े फैसले: वेटनरी ऑफिसर भर्ती की परीक्षा तिथि नहीं बढ़ेगी, 100 फीट रोड निर्माण मामले में पुराना आदेश वापस

हाईकोर्ट ने वेटनरी ऑफिसर परीक्षा की तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया और एयरपोर्ट-हल्दी घाटी 100 फीट रोड मामले में पुराना आदेश वापस ले लिया.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 9:41 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली वेटनरी ऑफिसर-2025 की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है. जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र कुमार दुलेत व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से प्रताप नगर के हल्दी घाटी सर्किल तक की 100 फीट चौड़ी रोड के निर्माण के संबंध में छह माह पहले दिए अपने आदेश को वापस ले लिया है.

पहले आदेश में याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने गत 17 जुलाई को वेटनरी ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति दी गई जो पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे या इंटर्नशिप कर रहे थे. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयोग ने 19 अप्रैल 2026 को भर्ती परीक्षा तय की है, लेकिन उस समय तक उनकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है. पशुपालन विभाग ने भी गत 9 जनवरी को परीक्षा तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी हस्तक्षेप किया गया, लेकिन आयोग ने तिथि नहीं बढ़ाई.

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इसके अलावा पशुपालन विश्वविद्यालय ने भी आयोग को पत्र लिखकर इंटर्नशिप में देरी के कई कारण बताए थे. ऐसे में परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए, जिसका विरोध करते हुए आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एम. ए. बेग ने कहा कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं और सभी 20 परीक्षा केंद्रों पर सारी तैयारी कर ली गई है, यदि परीक्षा टाली गई तो चयन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होगी, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परीक्षा तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है.

वहीं, एक दूसरे आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से प्रताप नगर के हल्दी घाटी सर्किल तक की 100 फीट चौड़ी रोड के निर्माण के संबंध में छह माह पहले दिए अपने आदेश को वापस ले लिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति व अन्य की ओर से दायर याचिका में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

रमेश चन्द्र मीणा व अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया कि खंडपीठ ने जेडीए को निर्देश दिए थे कि वर्ष 2011 के सेक्टर प्लान के अनुसार तय अलाइनमेंट के अनुसार रोड निर्माण किया जाए. वहीं, रोड का जो हिस्सा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड व जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है, उसके निर्माण का खर्चा हाउसिंग बोर्ड व नगर निगम से वसूला जाए, यदि उनसे खर्चा नहीं मिले तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर ही रोड का निर्माण करे, केवल खर्चे के आधार पर ही रोड का निर्माण कार्य नहीं रोका जाए. इसके अलावा खंडपीठ ने कहा था कि यदि इस रोड के संबंध में किसी भी कोर्ट में कोई स्टे चल रहा है तो वह इस आदेश में ही समाहित हो जाएगा.

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वहीं, इस रोड के निर्माण कार्य के संबंध में कोई भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट किसी के दावे को मंजूर नहीं करे. इसके अलावा रोड के निर्माण के दौरान चाहें तो पुलिस की मदद भी ली जा सकती है. अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को कहा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस बतौर वकील इस याचिका में पैरवी कर चुके हैं. ऐसे में उनकी ओर से मामले की सुनवाई करना उचित नहीं था. अदालत की ओर से आदेश देने के बाद उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली है. ऐसे में खंडपीठ इस आदेश को वापस ले. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आदेश वापस लेते हुए इसकी सुनवाई दूसरी खंडपीठ को करने को कहा है. याचिका में कहा गया था कि सेक्टर प्लान में यह रोड 100 फीट की है, लेकिन कई सालों से इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण ही हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एक व दो को आज तक विकसित नहीं कर पाया है, इसलिए रोड का निर्माण कराया जाए.

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