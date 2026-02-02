ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार, सरकारी स्कूलों में सर्दी में भी खुले में हो रही पढ़ाई

हाईकोर्ट ने अधिकारियों की लापरवाही पर फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चे सर्दी में खुले में पढ़ रहे, बालिकाओं के लिए टॉयलेट तक नहीं.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 10:32 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि तबादलों में व्यस्तता के कारण राजनेता विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जनवरी माह की सर्दी में भी बच्चे खुले में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को एक बार फिर रोडमैप पेश करने के लिए 16 फरवरी तक का समय दिया है. जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद स्वप्रेरित संज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल और शिक्षा निदेशक अदालत में हाजिर हुए. अदालत ने अफसरों की मौजूदगी में टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी शाम के समय पांच सितारा होटलों में बैठकें करते हैं, लेकिन उनमें शिक्षाविद् होते ही नहीं हैं. अदालत ने कहा कि छात्राएं आधा लीटर पानी लेकर स्कूल जाती हैं, लेकिन यह पानी भी पूरा खत्म नहीं होता, क्योंकि बालिकाओं के लिए या तो शौचालय नहीं हैं या उनमें सफाई नहीं होती.

अदालत ने कहा कि बूंदी में स्कूल की गिरी छत के लिए दो लाख रुपये दिए गए हैं, लेकिन यदि कोर्ट कक्ष ही सफेदी कराए तो उसमें ही आठ लाख रुपये लग जाएंगे. हमारी मानसिकता है कि कोई व्यक्ति यदि पैसा देता है तो जांच एजेंसी कालाधन-सफेद धन का पता लगाने लग जाती हैं. अदालत ने शिक्षा सचिव से कहा कि आप स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हो, लेकिन स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहे. इसके लिए क्या अफसरों को शर्म नहीं आती?

वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि स्कूलों की मरम्मत के लिए करीब 21 हजार करोड़ रुपये चाहिए. प्रदेश में 3768 स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो गए हैं और वहां नए भवन बनेंगे. वहीं, 85 हजार कमरे काम के लायक नहीं हैं. इसके अलावा 47 हजार शौचालयों को मरम्मत की जरूरत है. राज्य सरकार 175 करोड़ देती है, लेकिन उसका आधा भी खर्च नहीं किया जाता. वहीं, केंद्र सरकार से दो हजार करोड़ रुपये मांगे गए हैं. राज्य सरकार सीएसआर फंड से बजट जुटा रही है. इसके अलावा एमपी-एमएलए फंड से भी करीब 20 फीसदी राशि स्कूलों के लिए देने को कहा गया है. इस दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वे मुख्य सचिव और वित्त सचिव से मिलकर इस संबंध में जानकारी देंगे और मुख्यमंत्री को इस संबंध में बताया जाएगा.

