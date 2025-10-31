हाईकोर्ट नें यूजीसी नेट के लिए ईडब्ल्यूएस को अंकों में छूट नहीं देने पर मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने नेट-2025 में ईडब्ल्यूएस को छूट न देने पर केंद्र व यूजीसी को नोटिस जारी किया.
Published : October 31, 2025 at 7:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने यूजीसी की ओर से आयोजित नेट परीक्षा-2025 में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को अंकों में छूट नहीं देने पर केन्द्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि यूजीसी की ओर से आगामी दिसंबर माह में नेट परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें स्नातकोत्तर में 55 फीसदी अंक लाने वालों को पात्र माना गया है. वहीं इसके लिए एससी, एसटी और ओबीसी सहित अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच फीसदी अंकों की छूट दी गई है.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के 53 फीसदी अंक हैं और वह ईडब्ल्यूएस वर्ग का है. इसके बावजूद उसे पांच फीसदी अंकों की छूट नहीं दी जा रही है. याचिका में गुहार की गई है कि नेट परीक्षा के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब मांगा है कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को क्यों छूट नहीं दी जा रही, जबकि अन्य आरक्षित वर्गों को मिल रही है. यह मामला आरक्षण नीति की समानता से जुड़ा है.