ETV Bharat / state

हाईकोर्ट नें यूजीसी नेट के लिए ईडब्ल्यूएस को अंकों में छूट नहीं देने पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने नेट-2025 में ईडब्ल्यूएस को छूट न देने पर केंद्र व यूजीसी को नोटिस जारी किया.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने यूजीसी की ओर से आयोजित नेट परीक्षा-2025 में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को अंकों में छूट नहीं देने पर केन्द्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि यूजीसी की ओर से आगामी दिसंबर माह में नेट परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें स्नातकोत्तर में 55 फीसदी अंक लाने वालों को पात्र माना गया है. वहीं इसके लिए एससी, एसटी और ओबीसी सहित अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच फीसदी अंकों की छूट दी गई है.

इसे भी पढ़ें- दो बड़े फैसले: जीएसटी चोरी के आरोपी को जमानत, चयन के बाद नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के 53 फीसदी अंक हैं और वह ईडब्ल्यूएस वर्ग का है. इसके बावजूद उसे पांच फीसदी अंकों की छूट नहीं दी जा रही है. याचिका में गुहार की गई है कि नेट परीक्षा के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब मांगा है कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को क्यों छूट नहीं दी जा रही, जबकि अन्य आरक्षित वर्गों को मिल रही है. यह मामला आरक्षण नीति की समानता से जुड़ा है.

TAGGED:

NET 2025 EXAM
केंद्र व यूजीसी को नोटिस
EWS के अभ्यर्थियों को अंकों में छूट
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर पर गमले में इस आसान तरीके से उगाएं पान के पत्ते, जानें पूरी प्रक्रिया

दिव्यांग बच्चों के गोद लेने के लिए जागरूकता बढ़ाने वाला 'लोगो प्रतियोगिता', आप भी ले सकते हैं भाग

मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार

प्रोटीन की तरह फाइबर भी है जरूरी, सावधान फाइबर की कमी से बढ़ सकती हैं ये परेशानियां!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.