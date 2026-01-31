ETV Bharat / state

आमजन की निजी जानकारियां बेचने वाली कंपनियों पर हो कार्रवाई- हाईकोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर ठगी से जुड़े एक मामले में कहा है कि कुछ सोशल मीडिया कंपनियां लोगों का डेटा बेच रही हैं और साइबर अपराधी इसका गलत इस्तेमाल कर ठगी कर रहे हैं. ऐसे में इन कंपनियों के साथ ही अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि निर्दोष लोगों को उनकी मेहनत की कमाई डूबने से बचाने के लिए मजबूत सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने साइबर आरोपी विवेक यादव व करण यादव की द्वितीय जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश दिए. अदालत ने वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और डीजीपी सहित आरबीआई को उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश की कॉपी भेजी है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि साइबर अपराधों की शिकायत करने की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए, ताकि तुरंत शिकायत दर्ज हो सके और सभी जिम्मेदारों को ऐसी ठगी के शिकार लोगों के पैसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. अदालत ने कहा कि आरबीआई के 6 जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को ठगी की शिकायत करने के लिए 24 घंटे सुविधा देना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने ओबीसी चयन मामले में नोटिस जारी किया, जुर्माना न भर पाने पर कैदी की रिहाई के आदेश दिए

जमानत याचिकाओं में कहा गया था कि प्रकरण में अनुसंधान पूरा होकर जांच एजेंसी ने आरोप पत्र भी पेश कर दिया है. करण यादव के मामले में सात साइबर शिकायतों को लेकर उसके विभिन्न बैंक खातों से 3.16 लाख रुपये और विवेक यादव के खिलाफ दर्ज नौ साइबर शिकायतों को लेकर 1.92 लाख रुपये उसके बैंक खातों से बरामद हुए हैं. आरोप पत्र में जसराज को मुख्य आरोपी बनाया गया है. सह-आरोपियों ने याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों का उपयोग कर रकम ट्रांसफर की है. वहीं प्रकरण की ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगेगा। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील एसआर धाकड़ ने कहा कि आरोपी विवेक यादव के बैंक खातों से फरवरी 2024 से अगस्त 2025 के बीच कुल 2.27 करोड़ रुपये और करण यादव के बैंक खातों से 14 लाख रुपये का लेन-देन हुआ है. ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई करने को कहा है.