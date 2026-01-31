ETV Bharat / state

आमजन की निजी जानकारियां बेचने वाली कंपनियों पर हो कार्रवाई- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने साइबर ठगी में सोशल मीडिया कंपनियों की लापरवाही और कोटपूतली की ग्रामीण सड़क पर भारी वाहनों की के मामले पर सुनवाई की.

राजस्थान हाईकोर्ट
Published : January 31, 2026 at 10:17 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर ठगी से जुड़े एक मामले में कहा है कि कुछ सोशल मीडिया कंपनियां लोगों का डेटा बेच रही हैं और साइबर अपराधी इसका गलत इस्तेमाल कर ठगी कर रहे हैं. ऐसे में इन कंपनियों के साथ ही अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि निर्दोष लोगों को उनकी मेहनत की कमाई डूबने से बचाने के लिए मजबूत सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने साइबर आरोपी विवेक यादव व करण यादव की द्वितीय जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश दिए. अदालत ने वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और डीजीपी सहित आरबीआई को उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश की कॉपी भेजी है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि साइबर अपराधों की शिकायत करने की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए, ताकि तुरंत शिकायत दर्ज हो सके और सभी जिम्मेदारों को ऐसी ठगी के शिकार लोगों के पैसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. अदालत ने कहा कि आरबीआई के 6 जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को ठगी की शिकायत करने के लिए 24 घंटे सुविधा देना जरूरी है.

जमानत याचिकाओं में कहा गया था कि प्रकरण में अनुसंधान पूरा होकर जांच एजेंसी ने आरोप पत्र भी पेश कर दिया है. करण यादव के मामले में सात साइबर शिकायतों को लेकर उसके विभिन्न बैंक खातों से 3.16 लाख रुपये और विवेक यादव के खिलाफ दर्ज नौ साइबर शिकायतों को लेकर 1.92 लाख रुपये उसके बैंक खातों से बरामद हुए हैं. आरोप पत्र में जसराज को मुख्य आरोपी बनाया गया है. सह-आरोपियों ने याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों का उपयोग कर रकम ट्रांसफर की है. वहीं प्रकरण की ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगेगा। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील एसआर धाकड़ ने कहा कि आरोपी विवेक यादव के बैंक खातों से फरवरी 2024 से अगस्त 2025 के बीच कुल 2.27 करोड़ रुपये और करण यादव के बैंक खातों से 14 लाख रुपये का लेन-देन हुआ है. ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई करने को कहा है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, स्थानीय कलेक्टर, एसडीएम कोटपूतली और जिला परिवहन अधिकारी से पूछा है कि कोटपूतली के गांव कांसली व शुक्लाबास की सड़क पर भारी वाहनों का संचालन कैसे किया जा रहा है. जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश शिवराम सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

जनहित याचिका में अधिवक्ता एएस यदुवंशी ने अदालत को बताया कि पीडब्ल्यूडी ने स्थानीय गांव वालों के लिए कांसली व शुक्लाबास गांव से सड़क बनवाई है. यह सड़क गांव के अंदर है और इसका निर्माण हल्के वाहनों, पैदल चलने वाले लोगों, स्कूली बच्चों व साइकिल से आवाजाही करने वाले किसानों के लिए किया गया था. इसके बावजूद अब इस सड़क का उपयोग भारी वाहन जैसे ट्रक, डंपर, ट्रेलर, ओवरलोडेड वाहन व अन्य कमर्शियल वाहन गैर-कानूनी तरीके से कर रहे हैं. स्थानीय ग्रामीणों ने भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए जिला कलेक्टर सहित एसडीएम, डिप्टी एसपी व डीटीओ सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन अफसरों ने इन वाहनों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की.

स्थानीय ग्रामीणों ने जब धरना देना शुरू किया तो तहसीलदार व एसएचओ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि 5 दिन में गांव के अंदर की सड़क से भारी वाहनों का उपयोग रोक दिया जाएगा. इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क का उपयोग नहीं करने संबंधी चेतावनी का बोर्ड लगा दिया. याचिका में कहा गया कि सरकारी अफसरों की उदासीनता और कार्रवाई न करने के कारण यहां भारी वाहनों का उपयोग बंद नहीं हुआ है, इसलिए अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए जाएं, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

