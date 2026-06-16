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हाईकोर्ट का आदेश-सरकार के पास ही रहेगा हाथी 'मोहन'...उपभोक्ता आयोग में हारी बीमा कंपनी

याचिका में अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने बताया कि मोहन हाथी को लोकनाथ बोहरा नामक व्यक्ति असम ये यहां छोड़ गया. मामला हाथी के फर्जी ट्रांजिट से जुड़ा हुआ है. ऐसे में वन विभाग की ओर से इसे जब्त कर लिया गया था. इस पर सलीम ने निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया और अदालत ने सुपुर्दगी सलीम को सौंपने को लेकर 29 अप्रैल को आदेश दे दिए. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हाथी बिना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति नहीं लाया जा सकता. फिलहाल हाथी एलीफेंट विलेज में रह रहा है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए महावत को नोटिस जारी किया. साथ ही हाथी की देखभाल राज्य सरकार को करने के आदेश दिए.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी ट्रांजिट के जरिए असम से जयपुर लाए हाथी मोहन की कस्टडी महावत को देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. इसके साथ ही अदालत ने महावत सलीम से जवाब मांगा है. जस्टिस बिपिन गुप्ता की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की याचिका पर दिए.उधर, जयपुर की जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-4 ने बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तकनीकी आधार पर बीमा क्लेम खारिज करने को गलत माना है. आयोग ने बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस पर 25 हजार रुपए हर्जाना लगाया है.

बीमा कंपनी को ठहराया गलत, क्लेम भुगतान के आदेश: उधर, जयपुर की जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-4 ने बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तकनीकी आधार पर बीमा क्लेम खारिज करने को गलत माना. आयोग ने बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस पर 25 हजार रुपए हर्जाना लगाया. आयोग ने बीमा कंपनी को कहा, वह परिवादी को वाहन की मरम्मत राशि के तौर पर 2.07 लाख रुपए का भुगतान ब्याज सहित करे. आयोग अध्यक्ष अशोक शर्मा और सदस्य पूजा मित्तल व नीलम शर्मा ने यह आदेश राजकुमार कसवां के परिवाद पर दिए.

यह था परिवाद: परिवाद में कहा गया कि उसके वाहन का विपक्षी बीमा कंपनी से इंश्योरेंस कराया था. बीमा अवधि में 14 अगस्त, 2019 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. परिवादी ने बीमा कंपनी के समक्ष क्लेम के लिए आवेदन किया. इसे बीमा कंपनी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परिवादी ने नो क्लेम बोनस का तथ्य छिपाकर प्रीमियम राशि में बीस फीसदी की अवैध छूट हासिल की थी. ऐसे में तथ्य छिपाने के आधार पर पूरा क्लेम खारिज किया जाता है. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि उसने निर्धारित क्लेम फॉर्म में पूरी ईमानदारी से आवेदन किया था. इसे बीमा कंपनी ने गलत आधार पर खारिज किया है. कंपनी का दायित्व था कि वह पॉलिसी जारी करते समय खुद इस बिंदु की जांच कर सकती थी. ऐसे में उसे बीमा क्लेम राशि और मानसिक संताप के तौर पर हर्जाना दिलाया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बीमा कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए वाहन की मरम्मत में खर्च हुए 2.07 लाख रुपए ब्याज सहित अदा करने को कहा.

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