जयपुर जिला किकेट संघ की AGM पर रोक, मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला क्रिकेट संघ की एजीएम से जुड़े मामले की सुनवाई की.
Published : June 22, 2026 at 8:53 PM IST
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला किकेट संघ की 23 जून को होने वाली एजीएम पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एडहॉक कमेटी से 8 जुलाई तक जवाब तलब किया है. जस्टिस अनुरूप सिंघी की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश गोलछा क्रिकेट क्लब के सचिव डॉ. बीएल सोनी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि इस दौरान यदि याचिकाकर्ता बकाया भुगतान करें तो उसे स्वीकार किया जाए.
याचिका में अधिवक्ता पीयूष नाग ने अदालत को बताया कि जयपुर जिला किकेट संघ की एडहॉक कमेटी की ओर से 59 किकेट क्लब सदस्यों को पात्र मानते हुए 23 जून को एजीएम बुलाने का नोटिस जारी किया है. इस सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने जब इसका कारण पूछा तो बताया गया कि क्लब की ओर से संघ को दिए जाने वाले भुगतान के बकाया होने के चलते कुछ माह पहले उनका एफिलेशन वापस ले लिया गया है.
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इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व में जिला क्रिकेट संघ में करीब 135 सदस्य थे. ऐसे में अब आधे से अधिक सदस्यों को भुगतान बकाया के आधार पर हटाया गया है. कोई भुगतान भी बकाया है तो उसे नियमानुसार 31 जुलाई तक जमा कराया जा सकता है. इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं का एफिलेशन वापस लेने से पूर्व उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही सुनवाई का मौका मिला. ऐसे में जिला किकेट संघ की ओर से 23 जून को आयोजित हो रही एजीएम को रोका जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एजीएम पर रोक लगाते हुए एडहॉक कमेटी से जवाब तलब किया है.