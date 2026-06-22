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जयपुर जिला किकेट संघ की AGM पर रोक, मांगा जवाब

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला किकेट संघ की 23 जून को होने वाली एजीएम पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एडहॉक कमेटी से 8 जुलाई तक जवाब तलब किया है. जस्टिस अनुरूप सिंघी की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश गोलछा क्रिकेट क्लब के सचिव डॉ. बीएल सोनी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि इस दौरान यदि याचिकाकर्ता बकाया भुगतान करें तो उसे स्वीकार किया जाए.

याचिका में अधिवक्ता पीयूष नाग ने अदालत को बताया कि जयपुर जिला किकेट संघ की एडहॉक कमेटी की ओर से 59 किकेट क्लब सदस्यों को पात्र मानते हुए 23 जून को एजीएम बुलाने का नोटिस जारी किया है. इस सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने जब इसका कारण पूछा तो बताया गया कि क्लब की ओर से संघ को दिए जाने वाले भुगतान के बकाया होने के चलते कुछ माह पहले उनका एफिलेशन वापस ले लिया गया है.