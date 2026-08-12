हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमण और यहां जुड़े मुकदमों की मांगी जानकारी

हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमण और यहां जुड़े मुकदमों की मांगी जानकारी
राजस्थान हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी में अतिक्रमण से जुड़े मामले की सुनवाई की.
Published : August 12, 2026 at 7:26 PM IST
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमणों की जानकारी पेश करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने जेडीए से 31 अगस्त तक बताने को कहा है कि यहां की जमीन से जुड़े मुकदमे किस-किस कोर्ट में किस स्तर पर चल रहे हैं. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पीएन मैंदोला की जनहित याचिका सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए द्रव्यवती नदी को दूषित बताया और साथ ही कहा की शहर में इंदौर के मुकाबले गंदगी अधिक है. सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अलंकृता शर्मा और शोभित तिवाड़ी ने अदलात को कहा कि उनकी ओर से गत फरवरी माह में रिपोर्ट देकर कई कमियों को उजागर किया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की. रिपोर्ट में कोई कमी है तो उसे बताएं, वरना रिपोर्ट पर कार्रवाई करें.
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इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपना रिस्पॉन्स पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 6 माह बाद भी सरकार समय ही मांग रही है. ऐसे में सरकार को अंतिम मौका दिया जा रहा है. वहीं, याचिकाकर्ता पीएन मैंदोला ने उपस्थित होकर कहा कि नदी क्षेत्र की जमीन के कई खसरों पर अतिक्रमण हो गया है और जेडीए कइयों का नियमन भी कर रहा है. इस पर जेडीए के अधिवक्ता ने कहा कि जेडीए की ओर से अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा कई लोग विभिन्न अदालतों में जाकर स्थगन आदेश ले आते हैं. इस पर खंडपीठ ने जेडीए को यहां के अतिक्रमण और मुकदमों की जानकारी पेश करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार को न्यायमित्र की रिपोर्ट पर अपना रिस्पॉन्स पेश करने के आदेश दिए हैं.
न्यायमित्र की ओर से पूर्व में रिपोर्ट पेश कर कहा गया था कि नदी में कई जगहों पर अनट्रीटेड पानी छोड़ा जा रहा है. इसके चलते चंदलाई बांध का पानी भी प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा यहां अवैध तौर पर पंपिंग कर खेती की जा रही है. कई जगह पर रिवर फ्रंट का अवैध तरीके से उपयोग किया जा रहा है. वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है. वहीं, एसटीपी प्लांट व रिवर फ्रंट पर संसाधनों की कमी है. एसटीपी प्लांट पर सफाई की व्यवस्था नहीं है. जनहित याचिका में द्रव्यवती नदी में अतिक्रमण व अवैध निर्माण को चुनौती दी गई है.
आरोपी को सुनाई 20 की साल की सजाः अलवर जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-2 ने नाबालिग के साथ यौन शोषण प्रकरण में एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. घटना के दौरान पीड़िता साढ़े 13 साल की थी. वहीं, पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 5 लाख रुपए दिलवाने की अनुशंसा की.
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विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि जिले के एक थाने में पीड़िता की मां ने 10 जून 2025 को प्रकरण दर्ज कराया कि 9 जून को रात करीब 2 बजे गांव के ही रहने वाला एक व्यक्ति उसकी बेटी को जबरन घर से उठाकर ले गया और खेत पर बने मकान में ले जाकर नाबालिग के साथ गलत कृत्य किया. देर रात जब पीड़िता की मां ने देखा कि बेटी घर में नहीं है, तो उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया. इस दौरान पीड़िता रोती हुई घर के पास रास्ते में मिली. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि परिजनों ने बच्ची से पूछताछ की, तो नाबालिग ने उसके साथ हुई घटना की जानकारी दी.
विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि इस पर परिजनों ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया. प्रकरण पर अनुसंधान करते हुए थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. इस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह व 21 दस्तावेजों को परीक्षित करवाया गया. उन्होंने बताया कि न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार करते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 5 लाख रुपए राशि दिलवाने की भी अनुशंसा की.