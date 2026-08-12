ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमण और यहां जुड़े मुकदमों की मांगी जानकारी

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमणों की जानकारी पेश करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने जेडीए से 31 अगस्त तक बताने को कहा है कि यहां की जमीन से जुड़े मुकदमे किस-किस कोर्ट में किस स्तर पर चल रहे हैं. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पीएन मैंदोला की जनहित याचिका सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए द्रव्यवती नदी को दूषित बताया और साथ ही कहा की शहर में इंदौर के मुकाबले गंदगी अधिक है. सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अलंकृता शर्मा और शोभित तिवाड़ी ने अदलात को कहा कि उनकी ओर से गत फरवरी माह में रिपोर्ट देकर कई कमियों को उजागर किया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की. रिपोर्ट में कोई कमी है तो उसे बताएं, वरना रिपोर्ट पर कार्रवाई करें.

पढ़ेंः हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी पर न्यायमित्र की रिपोर्ट और हाथी गांव में हाथियों के कल्याण मामलों को लेकर मांगा जवाब

इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपना रिस्पॉन्स पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 6 माह बाद भी सरकार समय ही मांग रही है. ऐसे में सरकार को अंतिम मौका दिया जा रहा है. वहीं, याचिकाकर्ता पीएन मैंदोला ने उपस्थित होकर कहा कि नदी क्षेत्र की जमीन के कई खसरों पर अतिक्रमण हो गया है और जेडीए कइयों का नियमन भी कर रहा है. इस पर जेडीए के अधिवक्ता ने कहा कि जेडीए की ओर से अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा कई लोग विभिन्न अदालतों में जाकर स्थगन आदेश ले आते हैं. इस पर खंडपीठ ने जेडीए को यहां के अतिक्रमण और मुकदमों की जानकारी पेश करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार को न्यायमित्र की रिपोर्ट पर अपना रिस्पॉन्स पेश करने के आदेश दिए हैं.

न्यायमित्र की ओर से पूर्व में रिपोर्ट पेश कर कहा गया था कि नदी में कई जगहों पर अनट्रीटेड पानी छोड़ा जा रहा है. इसके चलते चंदलाई बांध का पानी भी प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा यहां अवैध तौर पर पंपिंग कर खेती की जा रही है. कई जगह पर रिवर फ्रंट का अवैध तरीके से उपयोग किया जा रहा है. वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है. वहीं, एसटीपी प्लांट व रिवर फ्रंट पर संसाधनों की कमी है. एसटीपी प्लांट पर सफाई की व्यवस्था नहीं है. जनहित याचिका में द्रव्यवती नदी में अतिक्रमण व अवैध निर्माण को चुनौती दी गई है.