हाईकोर्ट ने बीएस 4 वाहनों के परमिट और फिटनेस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएस 4 वाहनों और पासपोर्ट से जुड़े मामले की सुनवाई की.

NOT RENEWING THE PERMITS, FITNESS LICENSES OF BS4 VEHICLES
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
Published : December 26, 2025 at 8:24 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 8:48 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के बानसूर में संचालित बीएस 4 वाहनों के परमिट और फिटनेस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने पर प्रमुख परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से जवाब तलब किया है. जस्टिस संदीप तनेजा की एकलपीठ ने यह आदेश सरस्वती मॉडर्न विद्यालय समिति व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा और अधिवक्ता अभिषेक देवंदा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता संस्था के अधीन चलने वाली दो स्कूलों में विद्यार्थियों को लाने और ले जाने के लिए करीब छह साल पुरानी बीएस 4 बसें संचालित होती हैं. आरंभ में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से इन बसों का 15 साल के लिए पंजीकरण किया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से इन बसों का परमिट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया, लेकिन परिवहन विभाग ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, 2021 की गाइड लाइन का मनमानी और गलत व्याख्या करते हुए परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया.

विभाग की ओर से कहा गया कि एनजीटी के निर्णय के बाद आयोग की ओर से जारी निर्देश के तहत एनसीआर और दिल्ली में केवल सीएनजी, ईवी और बीएस 5 व 6 गुणवत्ता के वाहनों को ही संचालित करने की अनुमति दी गई है. विभाग की ओर से इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देते हुए कहा गया कि आयोग के निर्देश अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली इंटरसिटी व इंटर स्टेट सार्वजनिक बस सेवाओं पर ही लागू हैं. याचिकाकर्ता की स्कूल बसें केवल बानसूर क्षेत्र के भीतर विद्यार्थियों के आवागमन के ही काम आती हैं और इनका दिल्ली या इंटरसिटी संचालन से कोई संबंध नहीं है.

याचिका में यह भी कहा गया कि आयोग के स्वयं के निर्देश संख्या 93 में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल बसें इस दायरे में नहीं आती हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएस 4 मानकों को पूरा करने वाले दस साल तक के डीजल वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दे रखे हैं. ऐसे में विभाग को याचिकाकर्ता की बसों का परमिट नवीनीकरण के निर्देश दिए जाएं. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

पासपोर्ट नवीनीकरण कराने के लिए रिलीज करने के आदेशः राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि विदेश यात्रा करने का अधिकार संविधान की ओर से दिए गए मूलभूत अधिकार में शामिल है. ऐसे में याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को जब्त रखना उसके जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जारी करने के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को कहा है कि वह इसके नवीनीकरण के बाद कोर्ट में जमा कराएगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश चरण सिंह की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित अदालत की अनुमति के बिना विदेश गया, ऐसे में उसके इस कृत्य को उचित नहीं कहा जा सकता. याचिकाकर्ता जेल में रहा है और उसके परिवार के सदस्य विदेश में रह रहे हैं. ऐसे में उसे पासपोर्ट की जरूरत है, इसलिए पासपोर्ट जब्त करने के आदेश को रद्द किया जाता है.

याचिका में अधिवक्ता पीयूष नाग ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था. वहीं, उसे अग्रिम जमानत इस शर्त पर मिली थी कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा. इस दौरान अमेरिका में रह रहे बेटों के बीच पैदा हुए विवाद का निपटारा करने के लिए उसे विदेश यात्रा करनी पड़ी. वहीं संबंधित अदालत ने उसके पासपोर्ट को जब्त करने के आदेश दे दिए. याचिकाकर्ता के वापस लौटने पर उसकी जमानत जब्ती और गिरफ्तारी हुई. वहीं, बाद में समान शर्त पर उसे नियमित जमानत मिली. याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ लंबे समय से सुनवाई चल रही है और पासपोर्ट जब्त होने के कारण उसका नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसका पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए जारी करने को कहा है.

