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पिंक सिटी का ‘यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी’ दर्जा बचाने के लिए हाईकोर्ट ने मांगी कार्य योजना

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने पिंक सिटी की वैश्विक पहचान व ‘यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी’ का दर्जा बचाने के मुद्दे पर गंभीरता जताते हुए राज्य सरकार सहित अन्य संबंधित विभागों व अफसरों से इसकी कार्य योजना देने के लिए कहा है. इसके साथ ही अदालत ने परकोटे में हो रहे अवैध व अनियमित निर्माण, अतिक्रमण और ऐतिहासिक भवनों में बदलाव को लेकर संबंधित अफसरों से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने यह आदेश परकोटा संरक्षण से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए. अदालत ने इसे जनहित याचिका के तौर पर भी दर्ज कर खंडपीठ में सुनवाई करने को कहा है.