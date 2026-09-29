ETV Bharat / state

कोर्ट के फैसलेः न्यू सांगानेर रोड अतिक्रमण को लेकर पक्षकार बनने की अर्जी पर जेडीए से मांगा जवाब, क्वार्टर खाली करने के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मुद्दे पर सुनवाई की. वहीं, एसीजेएम कोर्ट महानगर द्वितीय ने क्वार्टर खाली नहीं करने से जुड़े मामले की सुनवाई की.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur file photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क और विश्वा नगर में अतिक्रमण से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजीव के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने जेडीए को प्रभावित पक्षों की ओर से पक्षकार बनने के लिए दायर अर्जी पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश सुरेश चन्द रावत व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित की है.

210 लोगों को धारा 72 का नोटिस दे दिया: प्रार्थना पत्र में कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश से याचिकाकर्ता प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में मामले में उनका पक्ष भी सुना जाए. वहीं, जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने अदालत को बताया- अभी तक 210 लोगों को धारा 72 का नोटिस दे दिया है और उनकी ओर से पेश जवाबों का परीक्षण कराया जा रहा है. इसके अलावा कार्रवाई के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं. अदालत ने जेडीए का पक्ष सुनने के बाद उसे पक्षकार बनने वाली अर्जी का जवाब देने के लिए कहा.

पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने जेडीए को सभी अतिक्रमण दो महीने में हटाने का निर्देश दिया था. जनहित याचिका में कहा गया है कि मास्टर प्लान में सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक की सड़क सौ फीट चौड़ी है. वहीं, यहां स्थित विश्वा नगर में तीस फीट चौड़ी रोड है, लेकिन अतिक्रमण के चलते कई जगहों पर रोड केवल बीस फीट ही रह गई है.

पढ़ें: हाईकोर्ट ने सीएम भजनलाल को व्यक्तिगत पक्षकार बनाने पर जताया एतराज, अपील खारिज कर नाम हटाने के दिए निर्देश

रिटायरमेंट के बाद भी नहीं खाली किया क्वार्टर: आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम कोर्ट महानगर द्वितीय ने रामबाग पैलेस होटल के स्टाफ क्वार्टर को लेकर होटल प्रबंधन पक्ष में फैसला दिया है. कोर्ट ने जगरूप सिंह पर कंपनी एक्ट के तहत 10 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि वह स्टाफ क्वार्टर नंबर एम- 43 को खाली कर उसका कब्जा परिवादी कंपनी को दे. ऐसा नहीं करने पर वह दो साल का साधारण कारावास भुगतने के लिए जिम्मेदार होगा.

एसीजेएम कोर्ट महानगर द्वितीय में रामबाग पैलेस होटल के वकील दीपक चौहान ने बताया- जगरूप सिंह ने रिटायरमेंट के बाद भी आवासीय सुविधा के लिए दी गई संपत्ति खाली नहीं की और ना ही कंपनी को उसका कब्जा ही सौंपा. रामबाग पैलेस होटल के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर श्रवण सिंह ने कोर्ट में दायर परिवाद में कहा कि परिवादी कंपनी, एसएमएस इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन से किराए पर भवन लेकर उसे अपने कर्मचारियों की आवासीय सुविधा के लिए देती है. जगरूप सिंह के सेवाकाल में उसे भी एक मार्च 1978 को क्वार्टर रहने के लिए दिया था. उसे 31 मार्च 2010 को सेवा से हटा दिया, लेकिन उसने परिसर खाली नहीं किया. जवाब में जगरूप सिंह की ओर से कहा गया कि वह परिसर में नौकरी से पहले से रह रहा था. उसे परिसर खाली करवाने के लिए ही होटल प्रबंधन ने नौकरी से निकाला था.

पढ़ें: हाईकोर्ट ने कहा- तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम जरूरी नहीं, कांस्टेबल को वेतन पर जवाब तलब

TAGGED:

RAMBAGH PALACE HOTEL
JAIPUR STAFF QUARTER CASE
HIGH COURT JAIPUR ENCROACHMENT CASE
HIGH COURT SOUGHT RESPONSE FROM JDA
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.