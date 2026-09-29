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कोर्ट के फैसलेः न्यू सांगानेर रोड अतिक्रमण को लेकर पक्षकार बनने की अर्जी पर जेडीए से मांगा जवाब, क्वार्टर खाली करने के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur file photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क और विश्वा नगर में अतिक्रमण से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजीव के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने जेडीए को प्रभावित पक्षों की ओर से पक्षकार बनने के लिए दायर अर्जी पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश सुरेश चन्द रावत व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित की है.