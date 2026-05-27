ETV Bharat / state

जल जीवन मिशन घोटाला मामला: महेश जोशी की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े केस में बिना आधार बताए तत्कालीन मंत्री महेश जोशी को एसीबी की ओर से गिरफ्तार करने से जुड़े मामले में गृह विभाग और एसीबी के डीजी से 10 जून तक जवाब तलब किया है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अधिवक्ता स्नेहदीप ने अदालत को बताया कि एसीबी ने मामले में गत 7 मई को याचिकाकर्ता के पिता महेश जोशी को गिरफ्तार किया था. इस दौरान उसके परिजनों को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से नहीं बताए गए, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तार करने के कारणों की जानकारी लिखित रूप में उसके परिजनों को दी जाएगी.

इसे भी पढे़ं- पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित 13 की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ी

अधिकारियों से जवाब तलब: याचिका में कहा गया कि एसीबी की ओर से लिखित में परिजनों को यह जानकारी नहीं देने से यह गिरफ्तारी ही अवैध हो गई है. ऐसे में उन्हें दिया गया पुलिस रिमांड और उसके बाद की कार्रवाई दूषित हो गई हैं. ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.