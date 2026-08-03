हाईकोर्ट का सरकार को आदेश-आवारा श्वानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में करें पेश
अदालत ने आवारा श्वानों को बस स्टैंड व रोड, अन्य सार्वजनिक जगहों से हटाने को कहा था. एंटी रेबीज टीके पर मांगा था शपथपत्र .
Published : August 3, 2026 at 9:11 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से आवारा श्वानों को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में निर्देशों के पालना के लिए राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है.
हाईकोर्ट के जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने अदालती आदेशों की पालना के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. वहीं न्यायमित्र अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि अदालत ने आवारा श्वानों को बस स्टैंड व रोड सहित अन्य सार्वजनिक जगहों से हटाने को कहा था. इसके साथ ही एंटी रेबीज टीके पर भी शपथ पत्र देने का निर्देश दिया था.
पढ़ें:आवारा श्वानों पर हाईकोर्ट सख्त, पालतू जानवरों का पंजीकरण जरूरी
अदालत ने यह भी कहा था कि श्वानों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. ये घटनाएं इंसानों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं. राज्य अधिकारी और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर ऐसी स्थितियों से निपटने के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने और निगरानी रखने के लिए कदम उठाएं.
खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वे इंसानों की जान के लिए खतरा बन सकने वाले श्वानों समेत सभी पालतू जानवरों का उचित पंजीकरण सुनिश्चित करें और इसके लिए समय-सीमा तय करें और पंजीकरण न कराने पर जुर्माने जैसे दंड का प्रावधान भी करें. इसके बावजूद राज्य सरकार ने इन निर्देशों की पालना नहीं की है. न्यायमित्र का पक्ष जानने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को अदालती आदेशों की पालना करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.
पढ़ें: अलवर में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे पर पालतू श्वान का हमला, चेहरे पर आए 7 टांके