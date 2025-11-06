ETV Bharat / state

चुनावी वादों की तरह नहीं धरातल पर करें काम, स्कूलों के लिए कल की भी प्लानिंग नहीं- हाईकोर्ट

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग मरम्मत को लेकर राज्य सरकार की ओर से पेश रोडमैप को लौटा दिया. इसके साथ ही अदालत ने रोडमैप को अधूरा बताते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है. अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार साल 2047 के विजन की बात करती है, लेकिन स्कूलों को लेकर कल की प्लानिंग ही नहीं है. इसके साथ अदालत ने मामले में राज्य सरकार को 24 नवंबर को अलग-अलग मद में बजट की जानकारी देने को कहा है. जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत के बाद लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कहा कि प्रदेश की स्कूलों में करीब 86 हजार कमरे क्षतिग्रस्त हैं. इस पर अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से पेश प्लान में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि इन सभी कमरों को ठीक कैसे किया जाएगा?. अदालत ने कहा कि चुनावी वादों की तरह नहीं, धरातल पर काम किया जाना चाहिए.