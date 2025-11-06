ETV Bharat / state

चुनावी वादों की तरह नहीं धरातल पर करें काम, स्कूलों के लिए कल की भी प्लानिंग नहीं- हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग के मामले में सुनवाई की.

REPRIMANDED THE STATE GOVERNMENT, RAJASTHAN HIGH COURT
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 8:26 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग मरम्मत को लेकर राज्य सरकार की ओर से पेश रोडमैप को लौटा दिया. इसके साथ ही अदालत ने रोडमैप को अधूरा बताते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है. अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार साल 2047 के विजन की बात करती है, लेकिन स्कूलों को लेकर कल की प्लानिंग ही नहीं है. इसके साथ अदालत ने मामले में राज्य सरकार को 24 नवंबर को अलग-अलग मद में बजट की जानकारी देने को कहा है. जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत के बाद लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कहा कि प्रदेश की स्कूलों में करीब 86 हजार कमरे क्षतिग्रस्त हैं. इस पर अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से पेश प्लान में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि इन सभी कमरों को ठीक कैसे किया जाएगा?. अदालत ने कहा कि चुनावी वादों की तरह नहीं, धरातल पर काम किया जाना चाहिए.

पढ़ेंः झालावाड़: एक और स्कूल भवन गिरा, बाल-बाल बचा स्कूल स्टाफ

बजट में स्कूल और कॉलेज खोलने की घोषणाएं होती हैं, लेकिन इन्हें वहां खोला जाए, जहां इनकी वास्तव में जरूरत हो. अदालत ने कहा कि एनसीपीसीआर की 2021 की गाइड लाइन और सुप्रीम कोर्ट की ओर से अविनाश भारद्वाज के मामले में दिए आदेश के अनुसार मरम्मत का काम किया जाए. अदालत ने कहा कि क्या स्कूल भवनों का इन्फ्रास्ट्रक्चर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइड लाइन फॉर स्कूल सेफ्टी, 2016 के अनुरूप या नहीं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वकील वागीश सिंह ने बताया कि अदालत ने सरकार को अलग-अलग मदों में बजट की जानकारी पेश करने को कहा है.

