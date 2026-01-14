हाईकोर्ट के दो फैसलेः CISF अधिकारी का बर्खास्तगी आदेश रद्द, अप्रमाणित सामग्री पर नहीं कर सकते दंडित
राजस्थान हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ अधिकारी की बर्खास्तगी और पुलिस अधिकारी के डिमोशन से जुड़े मामले की सुनवाई की.
Published : January 14, 2026 at 8:01 PM IST
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत सीआईएसएफ जवान के परिजनों से जुड़े मामले में जांच के दौरान दर्ज एफआईआर के बाद सीआईएसएफ निरीक्षक को निलंबित कर बाद में बिना जांच बर्खास्त करने को गलत माना है. इसके साथ ही अदालत ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश बलराम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता सोगत रॉय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 2003 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में निरीक्षक लगा था. उसे मुंबई स्थित सीआईएसएफ यूनिट से एक मृत सीआईएसएफ जवान के परिजनों से जुड़े मामले में जांच के लिए देहरादून भेजा गया. उस दौरान मृत जवान के परिजनों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मारपीट और अपमान करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी. एफआईआर के आधार पर सीआईएसएफ ने उसे निलंबित कर दिया और चार दिन बार ही बिना जांच किए सेवा से बर्खास्त कर दिया.
इसके बाद दायर विभागीय अपील को भी खारिज कर दिया गया. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि सीआईएसएफ नियम, 2001 के तहत बड़ी सजा देने से पहले नियम 36 के तहत विभागीय जांच जरूरी है. दूसरी और विभाग की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप थे और पीड़ित पक्ष की सुरक्षा व बल की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत कार्रवाई जरूरी थी. सीआईएसएफ अनुशासित बल है और ऐसी कठोर कार्रवाई से बल की छवि बनी रह सकती है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है.
अप्रमाणित सामग्री के आधार पर नहीं ठहराया जा सकता दोषीः राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को पदावतन (डिमोशन) करने से जुड़े मामले में कहा है कि बिना नियमित जांच किए केवल अखबार में प्रकाशित फोटो या अप्रमाणित सामग्री के आधार पर व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसे दंडित नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता एएसआई को पदावतन कर हैड कांस्टेबल बनाने के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने विभाग को छूट दी है कि वह चाहे तो मामले में नियमानुसार नियमित जांच कर सकता है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश अजीत मोगा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सेवा नियम, 1958 के नियम 19 के उपनियम 2 का प्रयोग अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है. यह प्रावधान विभाग को जांच से बचने का लाइसेंस नहीं देता. समान परिस्थिति में जब एक अधिकारी को राहत दी गई तो दूसरे को दंड देना समानता के अधिकार के भी खिलाफ है.