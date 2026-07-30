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हाईकोर्ट का आदेश, रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र से सभी एनीकट हटाएं, सबमर्सिबल पंप भी नहीं हो

राजस्थान हाईकोर्ट ने रामगंढ़ बांध व पीआरएन जोन में अतिक्रमण के मुद्दे पर सुनवाई की.

RAJASTHAN HIGH COURT HAS ORDERED, ORDERED THE REMOVAL OF ALL ANICUTS
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 7:38 PM IST

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जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने से जुडे़ मामले में राज्य सरकार को बांध के बहाव क्षेत्र में मौजूद सभी एनीकटों को हटाने के आदेश दिए हैं. साथ ही अदालत ने कहा कि क्षेत्र में सबमर्सिबल पंप भी नहीं होने चाहिए. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश रामगढ़ बांध सहित प्रदेश के अन्य जल स्रोतों में अतिक्रमण से जुडे़ मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर दिए.

अदालत ने कहा कि बांध और उसमें पानी लाने वाली नदियों को मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया जाए. वहीं, अदालत ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि बांध के कैचमेंट एरिया में किन लोगों ने अतिक्रमण किया है और इन्हें हटाने के लिए क्या किया गया?. वहीं, अदालत ने कैचमेंट एरिया की जमीन और यहां बने फार्म हाउस व होटलों का ब्यौरा भी मांगा है. खंडपीठ ने जयपुर व कोटपूतली कलेक्टर को 13 अगस्त को रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि रामगढ़ बांध में पानी लाने वाली नदियों में पानी क्यों नहीं आ पा रहा?.

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अदालती आदेश के पालन में जयपुर कलेक्टर वीसी के जरिए उपस्थित हुए. वहीं, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में आमेर एसडीओ का शपथ पत्र पेश किया और बताया कि कुल 625 रेफरेंस थे. जिनमें से 404 निस्तारित हो चुके हैं और बाकी के लंबित चल रहे हैं. जिन केसों का निस्तारण हो चुका है उनकी जमीन भी राज्य सरकार में दर्ज हो चुकी है. इसके अलावा बांध मामले में दो कमेटियां बनी हुई हैं.

एक कमेटी की 14 व दूसरी की 17 मीटिंग हो चुकी हैं. इस पर खंडपीठ ने एजी से कहा कि वे शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं हैं. ऐसे में आगामी सुनवाई पर राज्य सरकार एक विस्तृत शपथ पत्र पेश कर बताए कि कितने अतिक्रमण हटाए थे और वे किसके थे. इस दौरान न्याय मित्र डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि रामगढ़ बांध में पानी लाने का मुख्य जरिया बाणगंगा नदी है, जो विराटनगर, शाहपुरा व अन्य जगहों से होती हुई बांध में पानी लाती है. इसके बहाव क्षेत्र में कई फार्म हाउस, रिसोर्ट व होटल बन गए हैं और बहाव क्षेत्र में बने एनीकटों के पीछे भी मिट्टी जमा हो गई है. इससे पानी का बहाव क्षेत्र में फ्लो नहीं रहता.

अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्तः राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए के पीआरएन जोन 18 व 19 में बड़ी संख्या में हुए अतिक्रमणों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने जेडीए के अधिवक्ता को कहा है कि वह इन दोनों जोन में बीते दस साल में तैनात हुए अफसरों का विवरण और उनके मौजूदा पदस्थापन की जगह भी बताएं. साथ ही अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह 12 अगस्त तक शपथ पत्र पेश कर प्रवर्तन अधिकारी का बयान सत्यापित करें कि यहां एचटी लाइनों के नीचे बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो गए हैं. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश साहेब सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रवर्तन अधिकारी गंगाराम अदालत में पेश हुए. प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि उन्होंने गत 24 अप्रैल को ही कार्यभार संभाला है. यहां हाई टेशन लाइनों के आसपास और उसके नीचे करीब आठ सौ मकान और दो सौ दुकानें बनी हुए हैं. वहीं, जेडीए के जोन उपायुक्त की ओर से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि यहां कई निर्माण दस साल से भी अधिक पुराने हैं. इसके अलावा जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने अदालत को बताया कि करीब 206 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया जा चुका है.

इसके साथ-साथ मौके पर हुए नए अतिक्रमणों को तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है. अजमेर रोड से वंदे मातरम रोड तक करीब डेढ़ किमी एचटी लाइन कॉरिडोर में कराए सर्वे में करीब 800 मकान व 200 दुकान प्रभावित पाई गई हैं. इसके साथ ही मौजूदा प्रवर्तन अधिकारी के कार्यकाल में कोई बड़ा नया अतिक्रमण नहीं हुआ है. इस पर अदालत ने दस साल में यहां तैनात प्रवर्तन अधिकारियों की विस्तृत जानकारी मांगते हुए जेडीए को मौजूदा हालात की रिपोर्ट देने को कहा है. जनहित याचिका में अधिवक्ता रामरख शर्मा ने बताया कि दोनों जोन में एचटी लाइन के दोनों ओर 60 फीट की सेक्टर रोड है. कई लोगों ने यहां तीस फीट तक अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की.

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