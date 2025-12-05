ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट ने डीएलबी निदेशक को किया तलब, यह है मामला

याचिकाकर्ता अजमेर नगर निगम में साल 2018 में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ था.

COURT HAS ORDERED THE DLB DIRECTOR, DLB DIRECTOR SUMMONED
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना आरोप पत्र और जांच रिपोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित कर उसे बर्खास्त करने से जुडे़ मामले में डीएलबी निदेशक को 8 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने निदेशक से पूछा है कि कर्मचारी को बर्खास्त करने से जुडे़ मामले में अदालत ने 10 अक्टूबर को उनका रुख पूछा था, लेकिन अभी तक अदालत को इस संबंध में जानकारी क्यों नहीं दी गई है?. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश टीकम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अजमेर नगर निगम में साल 2018 में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ था. साल 2020 में उसे स्थाई करते हुए साल 2021 में महवा नगरपालिका में तबादला कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि नगर पालिका के तत्कालीन ईओ ने द्वेषता के चलते साल 2024 में याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया.

याचिका में कहा गया कि इसके बाद याचिकाकर्ता को कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया. वहीं, बाद में गत दिनों उसे आरटीआई के जरिए जानकारी मिली की उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. याचिका में कहा गया कि उसे बर्खास्त करने से पहले न तो कोई आरोप पत्र दिया गया और ना ही जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और ना ही कोई जांच रिपोर्ट अस्तित्व में है. इसके बावजूद उसे सिर्फ सेवा पुस्तिका में एंट्री कर सेवा से हटाया गया है. अदालत ने मामले में गत 10 अक्टूबर को राज्य सरकार का रुख स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन अदालत को कोई जानकारी नहीं दी गई. इस पर अदालत ने डीएलबी निदेशक को तलब किया है.

