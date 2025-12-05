ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट ने डीएलबी निदेशक को किया तलब, यह है मामला

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना आरोप पत्र और जांच रिपोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित कर उसे बर्खास्त करने से जुडे़ मामले में डीएलबी निदेशक को 8 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. अदालत ने निदेशक से पूछा है कि कर्मचारी को बर्खास्त करने से जुडे़ मामले में अदालत ने 10 अक्टूबर को उनका रुख पूछा था, लेकिन अभी तक अदालत को इस संबंध में जानकारी क्यों नहीं दी गई है?. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश टीकम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अजमेर नगर निगम में साल 2018 में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ था. साल 2020 में उसे स्थाई करते हुए साल 2021 में महवा नगरपालिका में तबादला कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि नगर पालिका के तत्कालीन ईओ ने द्वेषता के चलते साल 2024 में याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया.