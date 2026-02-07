हाईकोर्ट में दो मामलेः थड़ी-ठेला व्यवसायियों को राहत, भर्ती अनियमितता पर मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने थड़ी ठेला व्यवसायी व सिविल डिफेंस वालंटियर भर्ती से जुड़े मामले में सुनवाई की.
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मुहाना मंडी के थड़ी-ठेला व्यवसायियों को राहत देते हुए उन्हें मौजूदा स्थान से बेदखल नहीं करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में कृषि सचिव, कृषि विपणन निदेशक और कृषि उपज मंडी के सचिव व प्रशासक से जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश नंद सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कई सालों से मुहाना मंडी के मुख्य प्रांगण में थड़ी और ठेला लगाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं. पूर्व में कृषि उपज मंडी के सचिव व अध्यक्ष ने विशेष प्रस्ताव पारित किया था कि थड़ी-ठेला व्यवसायियों की समस्या निराकरण और मंडी प्रांगण में जलपान की व्यवस्था के लिए इन व्यवसायियों को कियोस्क आवंटित किए जाएंगे.
इस प्रस्ताव को 26 जून, 2012 को कृषि विपणन निदेशक ने अनुमोदित कर दिया. इसके बावजूद भी आज तक इस प्रस्ताव को लंबित रखा गया है. याचिका में कहा गया कि मंडी समिति ने सर्वे लिस्ट जारी कर याचिकाकर्ताओं को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का निर्णय लिया है, जबकि वे मासिक किराया भी अदा करते आ रहे हैं. इसके अलावा मुहाना मंडी थड़ी-ठेला व्यवसायी मजदूर संघ की याचिका में हाईकोर्ट कियोस्क आवंटन तक उन्हें बेदखल नहीं करने को कह चुका है. ऐसे में मंडी समिति की कार्रवाई को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं को मौजूदा स्थान से बेदखल नहीं करने को कहा है।
भर्ती में अनियमितता को लेकर मांगा जवाबः राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल डिफेंस वालंटियर भर्ती-2025 में चयन को लेकर अनियमितता करने पर राज्य सरकार, सिविल डिफेंस निदेशक और धौलपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश गुलाब कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि गत 25 मई को धौलपुर कलेक्टर ने सिविल डिफेंस वालंटियर के 550 पदों पर भर्ती निकाली थी. भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने 3 अक्टूबर को चयन मापदंड और वेटेज प्रणाली निर्धारित की, जबकि एक बार भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने के बाद चयन के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता. इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया गया.
याचिका में कहा गया कि भर्ती में तहसीलवार पद निर्धारित किए गए थे, लेकिन धौलपुर तहसील में 110 पदों के मुकाबले 216 उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया और उसमें भी तय प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. याचिका में कहा गया कि आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ताओं की ओर से आवेदन पत्र के साथ जमा कराए गए आईटीआई प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज गायब पाए गए, जबकि इन दस्तावेजों के आधार पर ही मेरिट के अंक दिए गए थे. याचिका में कहा गया कि इन दस्तावेजों को जानबूझकर गायब कर अपने चहेते कम योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया. इसकी शिकायत करने पर याचिकाकर्ताओं को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गई. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.