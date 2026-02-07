ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामलेः थड़ी-ठेला व्यवसायियों को राहत, भर्ती अनियमितता पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मुहाना मंडी के थड़ी-ठेला व्यवसायियों को राहत देते हुए उन्हें मौजूदा स्थान से बेदखल नहीं करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में कृषि सचिव, कृषि विपणन निदेशक और कृषि उपज मंडी के सचिव व प्रशासक से जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश नंद सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कई सालों से मुहाना मंडी के मुख्य प्रांगण में थड़ी और ठेला लगाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं. पूर्व में कृषि उपज मंडी के सचिव व अध्यक्ष ने विशेष प्रस्ताव पारित किया था कि थड़ी-ठेला व्यवसायियों की समस्या निराकरण और मंडी प्रांगण में जलपान की व्यवस्था के लिए इन व्यवसायियों को कियोस्क आवंटित किए जाएंगे. पढ़ेंः दो बड़े मामले: सांभर झील क्षेत्र में सोलर प्लांट के लिए एमओयू पर अफसरों को किया तलब, बीसीआर चुनाव फीस मामले में टली सुनवाई इस प्रस्ताव को 26 जून, 2012 को कृषि विपणन निदेशक ने अनुमोदित कर दिया. इसके बावजूद भी आज तक इस प्रस्ताव को लंबित रखा गया है. याचिका में कहा गया कि मंडी समिति ने सर्वे लिस्ट जारी कर याचिकाकर्ताओं को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का निर्णय लिया है, जबकि वे मासिक किराया भी अदा करते आ रहे हैं. इसके अलावा मुहाना मंडी थड़ी-ठेला व्यवसायी मजदूर संघ की याचिका में हाईकोर्ट कियोस्क आवंटन तक उन्हें बेदखल नहीं करने को कह चुका है. ऐसे में मंडी समिति की कार्रवाई को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं को मौजूदा स्थान से बेदखल नहीं करने को कहा है।