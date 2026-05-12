ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में सुनवाई की मोबाइल रिकार्डिंग, पुलिस को कानूनी कार्रवाई के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat file photo )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में अदालती कार्रवाई की मोबाइल में रिकार्डिंग करने को गंभीर मानते हुए ऐसा करने वाले व्यक्ति का मोबाइल जब्त कर लिया. वहीं, अशोक नगर थाना पुलिस को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है. इसके साथ ही मामले में प्रार्थी कमल राठौड़ व रिकॉर्डिंग करने वाले उसके ड्राइवर अनिल सुमन को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए. अदालत कक्ष में मौजूद अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यह मामला एक्टिंग सीजे के समक्ष रखा जाए, ताकि इन याचिकाओं को मौजूदा बेंच के अलावा किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्द किया जा सके. जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह निर्देश कमल राठौड़ की याचिका पर दिया. अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में की गई अवमानना ऐसी प्रकृति की है जो न्याय की प्रक्रिया में दखल करती है.