ETV Bharat / state

मां ने बेटी को संतान मानने से किया इनकार, हाईकोर्ट ने कहा बाध्य नहीं, लेकिन डीएनए टेस्ट जरूरी

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में मां की ओर से याचिकाकर्ता को अपनी बेटी मानने से इनकार करने पर अदालत ने डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि किसी को जबरन डीएनए परीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि वह परीक्षण से इनकार करती है तो अदालत परिस्थिति के आधार पर अनुमान लगा सकती है. जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने यह आदेश बेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि डीएनए जांच से व्यक्ति की निजता प्रभावित होती है, लेकिन सत्य का पता लगाना भी कोर्ट का दायित्व है मामले के अनुसार याचिकाकर्ता बेटी ने साल 2014 में अपने स्वर्गीय पिता की ओर से अपने बेटे के पक्ष में बनाई वसीयत को निरस्त घोषित करने और संपत्ति में अपने हिस्से का अधिकार देने की गुहार की. बेटी की ओर से कहा गया कि यह पैतृक संपत्ति होने के कारण उसकी वसीयत नहीं की जा सकती थी. निचली अदालत में सुनवाई के दौरान मृतक के बेटे और मां ने याचिकाकर्ता को मृतक की बेटी मानने से इनकार कर दिया. पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट: बुजुर्गों की देखभाल संवैधानिक जिम्मेदारी, वृद्धाश्रमों के निरीक्षण का आदेश इस पर याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर मां और भाई का डीएनए टेस्ट का उसके डीएनए से मिलाने कराने की गुहार की. इस प्रार्थना पत्र को निचली अदालत ने खारिज कर दिया. इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार की. इसका विरोध करते हुए मां की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि मां स्वयं ही कह रही है कि उसने याचिकाकर्ता को जन्म नहीं दिया. वहीं, डीएनए परीक्षण से निजता प्रभावित होगी, इसलिए डीएनए परीक्षण की जरूरत नहीं है. इस पर अदालत ने कहा कि यह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनका डीएनए जांच कराई जाए. इस दौरान मां इनकार करे तो निचली अदालत परिस्थिति के आधार पर अनुमान लगा सकती है.