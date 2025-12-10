ETV Bharat / state

आरसीए की सीनियर सलेक्शन कमेटी से हटाने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने RCA सीनियर सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन राहुल कांवट को हटाने के फैसले पर प्रमुख सचिव व एड-हॉक कमेटी सदस्यों को नोटिस जारी किया.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 10:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए की सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को पद से हटाने से जुड़े मामले में प्रमुख खेल सचिव, सहकारिता रजिस्ट्रार, एड-हॉक कमेटी के कन्वीनर तथा सदस्य धनंजय सिंह, पिंकेश जैन, मोहित यादव और आशीष तिवाड़ी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस संदीप मेहता की एकल पीठ ने यह आदेश राहुल कांवट की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को गत 21 जुलाई को सत्र 2025-26 के लिए आरसीए की सीनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था. इस नियुक्ति पर आरसीए की साधारण सभा ने भी सहमति दे दी थी. वहीं, गत 2 नवंबर को एड-हॉक कमेटी के चार सदस्यों ने विधि-विरुद्ध तरीके से याचिकाकर्ता को इस पद से हटा दिया. याचिका में इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा गया है कि याचिकाकर्ता को हटाने की कार्रवाई विधि-विरुद्ध और अवैध है, क्योंकि यह कार्रवाई एड-हॉक कमेटी के कन्वीनर की सहमति से नहीं की गई थी. कन्वीनर ने 2 नवंबर को ही अलग से सूचना जारी कर कहा था कि याचिकाकर्ता को हटाने की कार्रवाई गलत है.

इसे भी पढ़ें- RCA विवाद बना गले की फांस, पूर्व पदाधिकारी बोले- कमजोर सरकार ने क्रिकेट को खत्म किया

इसके अलावा याचिकाकर्ता की नियुक्ति को आरसीए की साधारण सभा ने अनुमोदित किया था. ऐसे में एक ओर जहां साधारण सभा के निर्णय को एड-हॉक कमेटी पलट नहीं सकती, वहीं दूसरी ओर इस कार्रवाई में एड-हॉक कमेटी के कन्वीनर की सहमति भी नहीं थी, जबकि कन्वीनर की सहमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए एड-हॉक कमेटी के सदस्यों द्वारा लिया गया यह निर्णय अवैध घोषित कर रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने संबंधित अधिकारियों तथा एड-हॉक कमेटी के कन्वीनर और सदस्यों से जवाब तलब किया है.

TAGGED:

SENIOR SELECTION COMMITTEE
चेयरमैन राहुल कांवट
ADHOC COMMITTEE
RAJASTHAN CRICKET ASSOCIATION
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.