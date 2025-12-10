ETV Bharat / state

आरसीए की सीनियर सलेक्शन कमेटी से हटाने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए की सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को पद से हटाने से जुड़े मामले में प्रमुख खेल सचिव, सहकारिता रजिस्ट्रार, एड-हॉक कमेटी के कन्वीनर तथा सदस्य धनंजय सिंह, पिंकेश जैन, मोहित यादव और आशीष तिवाड़ी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस संदीप मेहता की एकल पीठ ने यह आदेश राहुल कांवट की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को गत 21 जुलाई को सत्र 2025-26 के लिए आरसीए की सीनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था. इस नियुक्ति पर आरसीए की साधारण सभा ने भी सहमति दे दी थी. वहीं, गत 2 नवंबर को एड-हॉक कमेटी के चार सदस्यों ने विधि-विरुद्ध तरीके से याचिकाकर्ता को इस पद से हटा दिया. याचिका में इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा गया है कि याचिकाकर्ता को हटाने की कार्रवाई विधि-विरुद्ध और अवैध है, क्योंकि यह कार्रवाई एड-हॉक कमेटी के कन्वीनर की सहमति से नहीं की गई थी. कन्वीनर ने 2 नवंबर को ही अलग से सूचना जारी कर कहा था कि याचिकाकर्ता को हटाने की कार्रवाई गलत है.