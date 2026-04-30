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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तेंदुओं के संरक्षण के लिए जवाई में निर्माण पर रोक, जारी एनओसी भी रद्द होगी

राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाई क्षेत्र में तेंदुओं के संरक्षण के लिए नए निर्माणों पर पूरी तरह रोक लगा दी और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 2:29 PM IST

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जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली जिले के जवाई क्षेत्र में तेंदुओं के आवास स्थलों के संरक्षण को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट ने पूरे जवाई क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है.

न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने पाली निवासी अपूर्वा अग्रवाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जवाई क्षेत्र में न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा. साथ ही नाइट सफारी भी नहीं होगी.

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कोर्ट ने कहा, “पृथ्वी मनुष्य की नहीं है, मनुष्य पृथ्वी का है": खंडपीठ ने निर्देश दिया कि केवल संबंधित गांवों के आबादी क्षेत्र में आवश्यक अनुमति के साथ निर्माण की छूट रहेगी। तेंदुओं के आवागमन और उनके प्राकृतिक आवास को प्रभावित करने वाले सभी व्यावसायिक पर्यटन प्रतिष्ठानों और निर्माण गतिविधियों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

तेंदुओं के संरक्षण के लिए जवाई में निर्माण पर रोक
तेंदुओं के संरक्षण के लिए जवाई में निर्माण पर रोक (ETV Bharat)

एसओपी को बताया महत्वपूर्ण दस्तावेज: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जवाई क्षेत्र के लिए तैयार किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के प्रारूप को विशेषज्ञों द्वारा तैयार महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया और अंतिम SOP बनने तक इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने राज्य सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धाराओं 8 और 18 के तहत जवाई क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की संभावना पर विचार करने का भी निर्देश दिया.

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कोर्ट के प्रमुख निर्देश

  • जवाई क्षेत्र के गांवों- कोठार, वेलार, मोरी बेरा, रघुनाथपुरा, वरावल, बेरा, दूधनी, जीवदा, सेना, बिसलपुर और पेरवा आदि में सक्रिय तेंदुआ गुफाओं, मांदों और प्रजनन स्थलों की पहचान, मानचित्रण और अधिसूचना जारी की जाए.
  • पूरे जवाई क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए.
  • वर्तमान जवाई डैम लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की सीमाओं का पुनर्गठन और विस्तार किया जाए ताकि सभी तेंदुआ आवास, पहाड़ियां, गुफाएं, तलहटी क्षेत्र और आवागमन मार्ग शामिल हो सकें.
  • स्थानीय समुदायों के पारंपरिक चराई अधिकार प्रभावित न हों.
  • चिन्हित तेंदुआ गुफाओं, मांदों की तलहटी से 1000 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए.
  • ऐसे क्षेत्र में पहले से जारी सभी NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) निरस्त किए जाएं.
  • NOC देने की प्रक्रिया में सुधार किया जाए और वन्यजीव उपस्थिति तथा आवास संवेदनशीलता की जाँच अनिवार्य की जाए.

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