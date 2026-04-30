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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तेंदुओं के संरक्षण के लिए जवाई में निर्माण पर रोक, जारी एनओसी भी रद्द होगी

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली जिले के जवाई क्षेत्र में तेंदुओं के आवास स्थलों के संरक्षण को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट ने पूरे जवाई क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है.

न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने पाली निवासी अपूर्वा अग्रवाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जवाई क्षेत्र में न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा. साथ ही नाइट सफारी भी नहीं होगी.

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कोर्ट ने कहा, “पृथ्वी मनुष्य की नहीं है, मनुष्य पृथ्वी का है": खंडपीठ ने निर्देश दिया कि केवल संबंधित गांवों के आबादी क्षेत्र में आवश्यक अनुमति के साथ निर्माण की छूट रहेगी। तेंदुओं के आवागमन और उनके प्राकृतिक आवास को प्रभावित करने वाले सभी व्यावसायिक पर्यटन प्रतिष्ठानों और निर्माण गतिविधियों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.